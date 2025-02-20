Военнообязанные, которые имеют законное право на отсрочку, не подлежат призыву. Подробно в этом разобрался 24 Канал.

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Кто имеет право на отсрочку от мобилизации в 2025 году

В соответствии со статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", право на отсрочку имеют следующие категории граждан:

лица с инвалидностью любой группы;

военнообязанные, признаны временно непригодными к несению военной службы (им предоставляется отсрочка от мобилизации по состоянию здоровья на основании заключения военно-врачебной комиссии);

на основании заключения военно-врачебной комиссии); военнообязанные, у которых близкие родственники имеют инвалидность 1-й или 2-й группы, в отдельных случаях – инвалидность 3-й группы. При условии, что те не имеют других родственников (кроме военнообязанного), которые могут ухаживать и содержать лицо, – тогда предоставляется отсрочка от мобилизации по уходу за инвалидом , на таких же условиях предоставляется отсрочка от мобилизации по уходу за пожилым человеком ;

, на таких же условиях предоставляется ; те военнообязанные, которые имеют трое (и более) детей в возрасте до 18 лет и не имеют задолженности по алиментам, если закон обязывает их платить – это отсрочка по семейным обстоятельствам.

Отдельный вид отсрочки имеет несколько оснований для получения, которые четко определены в законодательстве. В частности, такое право имеют лица, чьи близкие родственники погибли во время АТО, в период военного положения или считаются пропавшими без вести, если они непосредственно участвовали в боевых действиях или обеспечивали меры по национальной безопасности, обороны и отпора вооруженной агрессии против Украины.

Студенты могут получить отсрочку при условии обучения на дневной или дуальной форме, если получают образование на уровень выше уже имеющегося. Также право на отсрочку имеют преподаватели и ученые, которые работают в учебном заведении минимум на 3/4 ставки и имеют научную степень.

В соответствии с законодательством, право на отсрочку имеют военнообязанные, которые забронированы критически важными предприятиями и государственными учреждениями. Однако, согласно постановлению Кабинета Министров №1332 от 22 ноября 2024 года, введено обновленную процедуру бронирования.

Документ предусматривает, что отсрочки, ранее выданные Министерством экономики или через портал "Дія", будут оставаться в силе только до 28 февраля 2025 года. Предприятия, которые имеют статус критически важных, обязаны подтвердить его до указанной даты. Соответственно, до 28 февраля действует переходный период, в течение которого организации должны переоформить бронирование по новым правилам, что станет основанием для получения отсрочки от мобилизации.

Как получить отсрочку

Военнообязанный, который имеет законные основания для отсрочки, должен:

Обратиться в ТЦК и СП (с паспортом и военным билетом). Подать заявление на получение отсрочки. Приложить подтверждающие документы (можно заверенные копии).

Некоторые категории граждан могут получить отсрочку через мобильное приложение Резерв+ без необходимости обращения в ТЦК. В частности функция доступна для студентов, лиц с инвалидностью и многодетных родителей в.

Стоит помнить, что отсрочка имеет ограниченный срок действия и требует своевременного продления. Проверить ее актуальность можно через приложение Резерв+, это могут сделать все категории военнообязанных.