Військовозобов’язані, які мають законне право на відстрочку, не підлягають призову. Детально в цьому розібрався 24 Канал.

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Хто має право на відстрочку від мобілізації у 2025 році

Відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", право на відстрочку мають такі категорії громадян:

особи з інвалідністю будь-якої групи;

військовозобов'язані, визнані тимчасово непридатними до несення військової служби (їм надається відстрочка від мобілізації за станом здоров'я на підставі висновку військово-лікарської комісії);

на підставі висновку військово-лікарської комісії); військовозобов'язані, у яких близькі родичі мають інвалідність 1-ї або 2-ї групи, в окремих випадках – інвалідність 3-ї групи. За умови, що ті не мають інших родичів (окрім військовозобов'язаного), які можуть доглядати й утримувати особу, – тоді надається відстрочка від мобілізації по догляду за інвалідом , на таких самих умовах надається відстрочка від мобілізації по догляду за літньою людиною ;

, на таких самих умовах надається ; ті військовозобов'язані, які мають троє (і більше) дітей віком до 18 років і не мають заборгованості з аліментів, якщо закон зобов'язує їх платити – це відстрочка за сімейними обставинами.

Окремий вид відстрочки має кілька підстав для отримання, які чітко визначені в законодавстві. Зокрема, таке право мають особи, чиї близькі родичі загинули під час АТО, у період воєнного стану або вважаються зниклими безвісти, якщо вони безпосередньо брали участь у бойових діях чи забезпечували заходи з національної безпеки, оборони та відсічі збройної агресії проти України.

Студенти можуть отримати відстрочку за умови навчання на денній або дуальній формі, якщо здобувають освіту на рівень вищу за вже наявну. Також право на відстрочку мають викладачі та науковці, які працюють у закладі освіти щонайменше на 3/4 ставки та мають науковий ступінь.

Відповідно до законодавства, право на відстрочку мають військовозобов’язані, які заброньовані критично важливими підприємствами та державними установами. Проте, згідно з постановою Кабінету Міністрів №1332 від 22 листопада 2024 року, запроваджено оновлену процедуру бронювання.

Документ передбачає, що відстрочки, раніше видані Міністерством економіки або через портал "Дія", залишатимуться чинними лише до 28 лютого 2025 року. Підприємства, які мають статус критично важливих, зобов’язані підтвердити його до зазначеної дати. Відповідно, до 28 лютого діє перехідний період, протягом якого організації повинні переоформити бронювання за новими правилами, що стане підставою для отримання відстрочки від мобілізації.

Як отримати відстрочку

Військовозобов’язаний, який має законні підстави для відстрочки, повинен:

Звернутися до ТЦК і СП (із паспортом та військовим квитком). Подати заяву на отримання відстрочки. Додати підтверджувальні документи (можна завірені копії).

Деякі категорії громадян можуть отримати відстрочку через мобільний додаток Резерв+ без необхідності звернення до ТЦК. Зокрема функція доступна для студентів, осіб з інвалідністю та багатодітних батьків.

Варто пам’ятати, що відстрочка має обмежений термін дії та потребує своєчасного подовження. Перевірити її актуальність можна через додаток Резерв+, це можуть зробити усі категорії військовозобов'язаних.