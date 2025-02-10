Тепер, щоб мати змогу бронювати працівників від мобілізації, підприємства мають відповідати двом обов'язковим критеріям і одному на вибір. Моніторинг на відповідність цим критеріям буде відбуватися щомісячно, передає 24 Канал.

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Якими є нові вимоги до бронювання працівників

Для отримання статусу "критичного" середня зарплата у підприємстві повинна бути не менше 2,5 мінімальної зарплати. Зарплата саме того працівника, якого бронює підприємство має бути теж не менше 2,5 мінімальних зарплат. Крім того, підприємство не повинно мати заборгованості зі сплати всіх податків.

Третій критерій компанія обирає самостійно з тих, які зазначені у постанові №76 або в регіональних чи галузевих критеріях.

Зазначимо, що бронювати військовозобов'язаних працівників можуть підприємства, які належать до однієї з категорій:

органи державної влади або місцевого самоврядування;

компанії, які мають державні замовлення в оборонній сфері;

критично важливі підприємства для економіки чи життєдіяльності населення;

Нагадаємо, що з 1 грудня в Україні бронювання працівників критичних підприємств відбувається виключно через портал Дія. З 22 січня до 1 березня 2025 року підприємства, які підтвердили свій статус критично важливих, можуть подавати списки на нове бронювання. Такі заяви будуть опрацьовувати протягом одного дня.

Нагадаємо, що 24 грудня Кабмін продовжив на місяць термін дії бронювань, які були чинними станом на 19 грудня, через масштабну кібератаку на державні реєстри.