Відповідно до нової постанови Кабміну, усі відстрочки від призову на військову службу, надані рішеннями Мінекономіки та через Дію, чинні не довше ніж до 28 лютого 2025 року, передає 24 Канал із посиланням на допис першого віце-прем'єр-міністра України – Міністра економіки Юлії Свириденко.

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Які підприємства можуть бронювати працівників

Мністерка нагадала, що алгорим визнання підприємств критичними не змінюється. Втім, якщо раніше їм потрібно було відповідати будь-яким трьом із восьми критерій, то тепер два з них будуть обов’язкові:

Середня зарплата у підприємстві повинна бути не менше 2,5 мінімальної зарплати. Зарплата саме того працівника, якого бронює підприємство має бути теж не менше 2,5 мінімальних зарплат.

Підприємство не повинно мати заборгованості по сплаті усіх податків.

Третій критерій підприємство обирає самостійно із тих, які зазначені у постанові №76 або в регіональних чи галузевих критеріях.

До слова, нардеп Богдан Кицак заявив, що значна частина людей, які були заброньовані раніше, втратять цей статус через нові вимоги.