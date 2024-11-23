Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову Кабміну.

Дивіться також Штрафи в Резерв+, трекінг повістки і е-бронювання: що буде з військовим обліком в Україні

Відстрочки дійсні не довше, ніж до 28 лютого

Постанову №1332 Кабінет Міністрів видав 22 листопада.

Відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, які були надані військовозобов'язаним рішеннями Міністерства економіки до набрання чинності цією постановою, є чинними протягом строку, на який вони надані, але не довше ніж до 28 лютого 2025 року,

– йдеться в постанові.

Окрім того, також не довше, ніж до 28 лютого є чинними відстрочки, надані через Дію.

Також у постанові зазначили, що анулювання відстрочок, наданих рішенням Мінекономіки, здійснюється у разі: