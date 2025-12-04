Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного. Зазначимо, що на момент вибуху у регіоні була оголошена повітряна тривога.
Що відомо про вибухи на Вінниччині?
Повітряну тривогу для Вінницької області почали оголошувати близько 23:03. У Повітряних силах ЗСУ на той момент повідомляли про рух безпілотників на регіон з території Житомирської області повз Ружин.
Згодом там повідомили про фіксацію повітряних цілей у просторі регіону. Дрони рухалися повз Турбів з півночі, південно-західним курсом. Вже о 23:49 з'явилася інформація про те, що у Вінницький області було гучно.
На Вінниччині було чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного,
– ідеться у повідомленні.
Де раніше чули вибухи?
Незадовго до цього вибухи чули у Харкові. За даними місцевої влади, внаслідок атаки є щонайменше три влучання, два з них – в Основʼянському районі. Згодом гучно було у Чугуївській громаді.
До цього вдень у Чернігові зафіксували падіння БпЛА. Згодом стало відомо, що постраждалих внаслідок цього немає, але пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура, пошкоджено приватний будинок.
Крім вищезгаданого, минулої ночі російські війська вкотре атакували Одесу безпілотниками. Внаслідок ударів у місті пошкоджена цивільна та енергетична інфраструктура, також є постраждалі.