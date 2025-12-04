Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.

Дивіться також Вночі "Шахеди" знову атакували Україну, під ворожим ударом була Одеса: які наслідки

Що відомо про атаку на Чернігів?

Увесь ранок Повітряні сили попереджали Чернігівську область про загрозу безпілотників.

Останнє попередження було о 12:00. ПС писали про БпЛА на Чернігів з півночі.

У місті зафіксовано падіння БпЛА. Інформація по наслідках уточнюється,

– написав Брижинський о 12:43.

Суспільне, посилаючись на Чернігівську міську раду, зазначило, що постраждалих немає.