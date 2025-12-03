Про небезпеку попередили в Повітряних силах ЗСУ. Детальніше про рух ворожих дронів – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Куди летять "Шахеди"?

19:17, 3 грудня

19:16, 3 грудня

БпЛА на Дніпропетровщині, напрямок – Павлоград.

18:36, 3 грудня

БпЛА в Лозівському районі Харківщини, курс – південно-східний.

17:53, 3 грудня

БпЛА з Сумщини та Харківщини – курсом на Полтавщину.

17:50, 3 грудня

БпЛА на Сумщині в напрямку Охтирки.

17:33, 3 грудня

БпЛА в Богодухівському районі Харківщини, напрямок – Богодухів.

16:31, 3 грудня

БпЛА на Дніпропетровщині, напрямок – Павлоград з півдня.