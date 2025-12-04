28 листопада Слідство.Інфо випустило фільм-розслідування "Державні діти: що сталося з дітьми-сиротами під час евакуації до Туреччини". Ця робота журналістів викликала великий суспільний резонанс, передає 24 Канал.

Що відбувалося з дітьми у Туреччині?

Перевезенням, розселенням та утриманням дітей займався благодійний фонд Руслана Шостака. Сам проєкт з евакуації сиріт до Туреччини назвали "Дитинство без війни".

Довідка: Руслан Шостак – власник мереж VARUS та EVA, чиї статки у 2021 році складали 140 мільйонів доларів США. Також він голова Групи з ритейлу та логістики в Раді бізнесу при президентові України.

Дітей поселили в готелях мережі "Лариса" в Анталії, де разом із ними жили представники фонду та турецький персонал.

Виявилося, що вихованців дитбудинків змушували брати участь у рекламних роликах Фонду Шостака.

Діти розповідали, що їх змушували зніматися в контенті, який мав приносити гроші від донорів, карали голодом і побиттям, принижували, змушували прибирати готельні кімнати, а старших – доглядати за молодшими та дітьми з інвалідністю.

Перевірка показала, що більшість скарг стосувалася вихователя Криворізької гімназії №98 Олександра Тітова. За словами дітей, він бив їх, кричав на них і міг замикати у кімнаті. Журналісти зазначають, що це підтверджується й у звіті омбудсмена. Сам Тітов заперечив звинувачення у жорстокості, але визнав, що інколи поводився неправильно.

Також відомо, що дві неповнолітні дівчини – 15-річна Настя та 17-річна Ілона – повернулися до України вагітними. Обидві мали стосунки з турками, що працювали у готелі. Ті безперешкодно заходили до дівчат у кімнати і ходили з ними на прогулянки.

За словами самих дівчат, вихователі про все знали, однак не перешкоджали. Ба більше, навіть допомагали дівчатам потрапити на побачення.

Коли з'ясувалося, що дівчата вагітні, їх повернули в Україну й перевели на навчання до професійно-технічного училища. Настя виїхала з Туреччини на сьомому місяці вагітності й уперше звернулася до лікаря вже в Україні, бо там її як вагітну не обстежували.

Ілона поселилася в гуртожитку.

Після того, як дівчата повернулися додому, ані вихователі, ані представники Фонду більше не цікавилися їхньою долею, тоді як інші діти залишилися жити в Туреччині на узбережжі Середземного моря.

Українська поліція взялася за розслідування щодо порушень прав дітей, які було зафіксовано в Туреччині. Вихователі змусили дівчат підписати документи, нібито всі стосунки з турками були за взаємною згодою. Тож через рік справу закрили за браком доказів.

Журналістам не вдалося знайти жодного реально покараного – винятком став лише Тітов, якого понизили до вчителя фізкультури. Водночас він і далі працює в цьому інтернаті.

Руслан Шостак, керівник Фонду, який відповідав за евакуацію та розміщення сиріт у Туреччині, заявив, що не вважає фонд відповідальним за дівчат, які повернулися до України вагітними. За його словами, відповідальними є ті, хто безпосередньо опікувався дітьми, – а не фонд загалом.

Як відреагували на інцидент з українськими дітьми у Туреччині?

В Офісі президента Туреччини Ердогана розповіли, що ідея розмістити дітей у готелях належить українським фонду та владі. Анкара пропонувала розселити сиріт у закладах Міністерства сім'ї та соціальних послуг, "так само як інших українських дітей", але Київ відмовився.

Дізнавшись про можливе зловживання щодо двох дівчат, Міністерство сім'ї та соціальних послуг Туреччини звернулося до правоохоронців і ініціювало судовий процес. Поки що невідомо, на якому етапі розгляд цієї заяви і які будуть результати.

У Ердогана заявили, що твердження в новинах про нібито невиконання Туреччиною своїх зобов'язань із захисту дітей не відповідають дійсності й є маніпулятивною дезінформацією, покликаною ввести людей в оману.

Інна Мірошниченко стане адвокатом 17-річної Насті

На презентації фільму побувала відома правозахисниця та адвокатка Інна Мірошниченко. Вона повідомила, що захищатиме у суді 17-річну Настю, яка завагітніла під час евакуації дітей-сиріт до Туреччини.

Коли інтернат Насті евакуювали з Кривого Рогу до Туреччини, їй було 13 років. У 15 вона почала зустрічатися з 23-річним турком Мамі. Він був кухарем в готелі, де розселили дітей-сиріт.

Спочатку дівчина приховувала вагітність. Коли це стало відомо, старший вихователь Олександр Тітов почав погрожувати їй примусовим абортом.

Настя повернулася з Туреччини, коли була вже на сьомому місяці вагітності.

З серпня триває судовий процес щодо позбавлення Насті батьківських прав. Останнє засідання відбулося 17 листопада. Сама Настя дізналася про це лише від журналістів. Її майже дворічна донька Мєлєк уже понад пів року перебуває у приватному притулку пастора Максима Фетісова.