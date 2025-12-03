Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

Що відомо про вибух у Харкові?

Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння о 20:10. Через 5 хвилин було зафіксовано швидкісну ціль на Харківщині.

А о 20:16 вибух пролунав у Харкові.

Монітори попереджали, що можливі повторні виходи балістики. За їхніми даними, було застосовано 1х "Іскандер-М" з Таганрогу.

За попередньою інформацією, ворог наніс ракетний удар по Слобідському району Харкова. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила. Деталі з'ясовуються,

– повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.