Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.
Що відомо про вибух у Харкові?
Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння о 20:10. Через 5 хвилин було зафіксовано швидкісну ціль на Харківщині.
А о 20:16 вибух пролунав у Харкові.
Монітори попереджали, що можливі повторні виходи балістики. За їхніми даними, було застосовано 1х "Іскандер-М" з Таганрогу.
За попередньою інформацією, ворог наніс ракетний удар по Слобідському району Харкова. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила. Деталі з'ясовуються,
– повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.