Про це пише 24 Канал з посиланням на Олега Кіпера, главу ОВА.

Які наслідки атаки по Одещині?

Вночі 3 грудня внаслідок атаки в Одеському районі сталася пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури, пошкоджено обладнання.

За даними очільника ОВА, постраждав працівник підприємства і його госпіталізували у тяжкому стані. Медики надають необхідну допомогу.

"Рятувальники оперативно ліквідували займання, тривають роботи з усунення наслідків атаки", – додав Кіпер.

Нагадаємо, що в Одеській області близько о пів на 1 годину ночі 3 грудня працювали сили ППО. Близько 15 дронів рухалися в напрямку порту "Південний" та Нових Біляр. Згодом "Шахед" фіксували у Чорноморську.

Що відомо про атаку по Україні 3 грудня: основне