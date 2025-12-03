Про це пише 24 Канал з посиланням на Олега Кіпера, главу ОВА.
Які наслідки атаки по Одещині?
Вночі 3 грудня внаслідок атаки в Одеському районі сталася пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури, пошкоджено обладнання.
За даними очільника ОВА, постраждав працівник підприємства і його госпіталізували у тяжкому стані. Медики надають необхідну допомогу.
"Рятувальники оперативно ліквідували займання, тривають роботи з усунення наслідків атаки", – додав Кіпер.
Нагадаємо, що в Одеській області близько о пів на 1 годину ночі 3 грудня працювали сили ППО. Близько 15 дронів рухалися в напрямку порту "Південний" та Нових Біляр. Згодом "Шахед" фіксували у Чорноморську.
Що відомо про атаку по Україні 3 грудня: основне
Вночі 3 грудня росіяни атакували 111-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.
Силами ППО збито/подавлено 83 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.
Є влучання 27 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.
Найбільше пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури та приватні домогосподарства у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Одеській областях.