Про це повідомляють джерела 24 Каналу в ГУР.

Що відомо про підрив нафтопроводу "Дружба"?

Джерела в ГУР зазначають, що атака на нафтопровід була здійснена біля населеного пункту Казинські Висілки, що на ділянці нафтопроводу Таганрог-Липєцк.

За словами джерела, для знищення ділянки нафтогону використовувалася вибухівка з дистанційним підривом та з додатковими горючими сумішами для досягнення більшого горіння.

Підрив нафтопроводу "Дружба": дивіться відео

Інформацію про вибух місцеві росіяни розповсюджували в соцмережах. Зокрема свідки зазначили, що в районі Казинських Висілок було чутно гуркіт, який супроводжувався яскравими спалахами.



Поблизу Казинських Висілок чули вибух / Скриншот, наданий 24 Каналу джерелами в ГУР

Співрозмовник у воєнній розвідці запевнив, що російська нафтова мережа, як головне джерело доходів держави-агресорки та фінансування ВПК, продовжить вибухати та горіти, допоки ворог не припинить атакувати Україну.

