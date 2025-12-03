В регіоні загорівся НПЗ. Про це пише 24 Канал з посиланням на Exilenova+.

Дивіться також Дві цілі за одну ніч: у Чечні атакували базу "Ахмату" та будівлю ФСБ

Що відомо про атаку на НПЗ в Тамбовській області?

У Тамбовській області Росії вночі 3 грудня спалахнув НПЗ внаслідок атаки невідомих безпілотників.

Губернатор регіону підтвердив, що на нафтобазі в Тамбовській області "відбулося займання після падіння уламків дронів".

Атакована нафтобаза у Тамбовській області: дивіться відео

В мережі активно діляться кадрами яскравої пожежі на НПЗ. Пабліки зазначають, що під ударом цієї ночі опинилася Нікіфорівська нафтобаза АТ "Тамбовнафтопродукт" у населеному пункті Дмитрівка.

Пожежа на НПЗ в Тамбовській області: дивіться відео

Додамо, що губернатор Воронезької області Олександр Гусєв також бідкався на атаку на регіон. За його словами, в одному з районів "внаслідок падіння збитого БпЛА незначно пошкоджено кілька резервуарів із паливом". Водночас він зазначає, що займання не сталося.

Зазначимо, що з самого ранку в міноборони країни-агресорки відзвітували про роботу "пе-ве-о". За їхніми даними, Росію атакували понад 100 дронів. Там вказують, що протягом минулої ночі нібито було "перехоплено та знищено" 102 дрони:

26 БпЛА – над територією Бєлгородської області,

22 БпЛА – над територією Брянської області,

21 БпЛА – над територією Курської області,

16 БпЛА – над територією Ростовської області,

7 БпЛА – над територією Астраханської області,

6 БпЛА – над територією Саратовської області,

4 БпЛА – над територією Воронезької області.

