В регіоні загорівся НПЗ. Про це пише 24 Канал з посиланням на Exilenova+.
Дивіться також Дві цілі за одну ніч: у Чечні атакували базу "Ахмату" та будівлю ФСБ
Що відомо про атаку на НПЗ в Тамбовській області?
У Тамбовській області Росії вночі 3 грудня спалахнув НПЗ внаслідок атаки невідомих безпілотників.
Губернатор регіону підтвердив, що на нафтобазі в Тамбовській області "відбулося займання після падіння уламків дронів".
Атакована нафтобаза у Тамбовській області: дивіться відео
В мережі активно діляться кадрами яскравої пожежі на НПЗ. Пабліки зазначають, що під ударом цієї ночі опинилася Нікіфорівська нафтобаза АТ "Тамбовнафтопродукт" у населеному пункті Дмитрівка.
Пожежа на НПЗ в Тамбовській області: дивіться відео
Додамо, що губернатор Воронезької області Олександр Гусєв також бідкався на атаку на регіон. За його словами, в одному з районів "внаслідок падіння збитого БпЛА незначно пошкоджено кілька резервуарів із паливом". Водночас він зазначає, що займання не сталося.
Зазначимо, що з самого ранку в міноборони країни-агресорки відзвітували про роботу "пе-ве-о". За їхніми даними, Росію атакували понад 100 дронів. Там вказують, що протягом минулої ночі нібито було "перехоплено та знищено" 102 дрони:
- 26 БпЛА – над територією Бєлгородської області,
- 22 БпЛА – над територією Брянської області,
- 21 БпЛА – над територією Курської області,
- 16 БпЛА – над територією Ростовської області,
- 7 БпЛА – над територією Астраханської області,
- 6 БпЛА – над територією Саратовської області,
- 4 БпЛА – над територією Воронезької області.
Вибухи у Росії: останні новини
Напередодні у Лівнах Орловської області, а саме вночі 2 грудня, чули вибухи. Відомо, що було атаковано нафтобазу. Зазначимо, що у Лівнах локалізується нафтобаза "Орелнафтопродукт".
Наприкінці листопада цього року в Таганрозі, що в Ростовській області у Росії, були уражені потужності авіаремонтного заводу "ТАНТК ім. Г.М. Берієва". На заводі спалахнула пожежа в цеху з ремонту літаків Ту-95.
Тоді ж Сили оборони також вкотре вдарили по НПЗ "Афіпський" у Краснодарському краї, який задіяний у забезпеченні ворожої армії.