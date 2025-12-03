В регионе загорелся НПЗ. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Exilenova+.
Смотрите также Две цели за одну ночь: в Чечне атаковали базу "Ахмата" и здание ФСБ
Что известно об атаке на НПЗ в Тамбовской области?
В Тамбовской области России ночью 3 декабря вспыхнул НПЗ в результате атаки неизвестных беспилотников.
Губернатор региона подтвердил, что на нефтебазе в Тамбовской области "произошло возгорание после падения обломков дронов".
Атакованная нефтебаза в Тамбовской области: смотрите видео
В сети активно делятся кадрами яркого пожара на НПЗ. Паблики отмечают, что под ударом этой ночью оказалась Никифоровская нефтебаза АО "Тамбовнефтепродукт" в населенном пункте Дмитровка.
Пожар на НПЗ в Тамбовской области: смотрите видео
Добавим, что губернатор Воронежской области Александр Гусев также жаловался на атаку на регион. По его словам, в одном из районов "в результате падения сбитого БпЛА незначительно повреждены несколько резервуаров с топливом". В то же время он отмечает, что возгорания не произошло.
Отметим, что с самого утра в минобороны страны-агрессора отчитались о работе "пе-ве-о". По их данным, Россию атаковали более 100 дронов. Там указывают, что в течение прошлой ночи якобы было "перехвачено и уничтожено" 102 дрона:
- 26 БпЛА – над территорией Белгородской области,
- 22 БпЛА – над территорией Брянской области,
- 21 БпЛА – над территорией Курской области,
- 16 БпЛА – над территорией Ростовской области,
- 7 БпЛА – над территорией Астраханской области,
- 6 БпЛА – над территорией Саратовской области,
- 4 БпЛА – над территорией Воронежской области.
Смотрите также Две цели за одну ночь: в Чечне атаковали базу "Ахмата" и здание ФСБ
Взрывы в России: последние новости
Накануне в Ливнах Орловской области, а именно ночью 2 декабря, слышали взрывы. Известно, что была атакована нефтебаза. Отметим, что в Ливнах локализуется нефтебаза "Орелнефтепродукт".
В конце ноября этого года в Таганроге, что в Ростовской области в России, были поражены мощности авиаремонтного завода "ТАНТК им. Г.М. Бериева". На заводе вспыхнул пожар в цехе по ремонту самолетов Ту-95.
Тогда же Силы обороны также в очередной раз ударили по НПЗ "Афипский" в Краснодарском крае, который задействован в обеспечении вражеской армии.