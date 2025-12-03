Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на МИД Украины и УНИАН.

К теме Стратегия "тройного удара": в The Times объяснили, почему Путин затягивает переговоры

После чего украинскую делегацию пригласили в США?

Андрей Сибига после встречи глав МИД стран НАТО рассказал, что украинскую переговорную группу пригласили посетить США после того, как спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Глава украинского МИД отметил, что руководитель украинской делегации, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров уже позвонил Уиткоффу непосредственно после встречи последнего с российским президентом. Из соображений безопасности детали встречи в Москве не обсуждали.

Тем не менее, по словам министра, Умеров продолжает консультации по поводу мирных переговоров с чиновниками Франции, Великобритании и Германии. Все они координируют позиции и оценивают достигнутый прогресс.

Что сообщили представители американской делегации, что, по их оценке, разговоры в Москве имели для мирного процесса положительное значение. Они пригласили украинскую делегацию для продолжения наших разговоров в Америку в ближайшее время,

– сказал Андрей Сибига.