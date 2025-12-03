США и Россия не нашли компромиссного плана. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на оппозиционный телеканал "Дождь".

О чем были переговоры в Москве?

В Москве состоялись переговоры спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным. Российские делегаты Ушаков и Дмитриев в целом назвали их "продуктивными" и "конструктивными".

Правда, конкретное содержание переговоров США и Россия договорились не разглашать.

По словам Ушакова, стороны обсуждали "не конкретные формулировки и решения, а суть", в частности территориальный вопрос.

Как прошла встреча Путина и Виткоффа в Москве