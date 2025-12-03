США и Россия не нашли компромиссного плана. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на оппозиционный телеканал "Дождь".
Смотрите также Обсуждались сразу несколько планов, компромиссного пока нет: в Кремле прокомментировали переговоры
О чем были переговоры в Москве?
В Москве состоялись переговоры спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным. Российские делегаты Ушаков и Дмитриев в целом назвали их "продуктивными" и "конструктивными".
Правда, конкретное содержание переговоров США и Россия договорились не разглашать.
По словам Ушакова, стороны обсуждали "не конкретные формулировки и решения, а суть", в частности территориальный вопрос.
Как прошла встреча Путина и Виткоффа в Москве
Переговоры между Путиным и Виткоффом в Москве завершились. Они продолжались почти 5 часов.
Уиткофф уже прибыл в посольство США в Москве после встречи.
Советник Путина Юрий Ушаков сообщил, Москва получила ещё 4 документа, помимо плана из 28 пунктов. Россия соглашается с определенными пунктами плана США, но не со всеми. Страны договорились продолжить совместную работу для достижения мира.