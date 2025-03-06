Руководитель аналитического центра "Деловая столица".
Политолог и аналитик, в прошлом – эксперт Украинского института будущего.
Украинский эксперт и блогер. Анализирует актуальные события в Украине и за ее пределами.
Политолог и аналитик, в прошлом – эксперт Украинского института будущего.
Кандидат политических наук, директор East European Council.
Украинский журналист. С 2019 работает в США. Является лауреатом нескольких журналистских премий.
Украинский журналист, писатель и телеведущий, политический обозреватель, член Украинского ПЕН-центра. Ведет свой YouTube-канал, где поднимает актуальные социально-политические вопросы
Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес", депутат Киевского городского совета, советник оборонного комитета Верховной Рады.
Министр иностранных дел Великобритании в 2007 – 2010 годах. Гендиректор Международного комитета спасения.
Американский военный журналист, писатель, кинорежиссер.
