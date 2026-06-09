Двух членов экипажа удалось спасти во время сложной операции с участием беспилотных систем ВМС США. Об этом пишет CNN.

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Что известно об инциденте?

По информации американских чиновников, 8 июня вертолет был потерян после столкновения с иранским беспилотником. Двое чиновников США сообщили, что Apache фактически был сбит дроном, тогда как источник, знакомый с ходом расследования, уточнил, что речь идет о беспилотнике типа "Шахед".

В то же время американские военные пока не имеют окончательных выводов относительно обстоятельств инцидента. Один из представителей оборонного ведомства отметил, что пока неизвестно, был ли удар по вертолету преднамеренным, или столкновение произошло случайно.

В Центральном командовании США подтвердили, что двух военнослужащих удалось оперативно эвакуировать. По официальной информации, спасательная операция длилась около двух часов.

Особенностью этой операции стало использование беспилотных морских платформ. Представитель Центрального командования капитан Тимоти Хокинс сообщил, что экипаж сначала был подобран беспилотным надводным судном ВМС США, после чего военных транспортировали к безопасной точке для дальнейшей эвакуации вертолетом.

Речь идет о беспилотном катере Corsair, который входит в состав Оперативной группы 59 ВМС США. Подразделение было создано в 2021 году для активного использования автономных надводных судов и беспилотных систем в регионе Ближнего Востока. В конце марта ВМС США начали развертывание новых платформ Corsair в зоне ответственности Центрального командования.

Потеря Apache стала первой подтвержденной потерей такого типа вертолета с начала нынешнего конфликта между США и Ираном. Инцидент произошел на фоне нового обострения ситуации в регионе после взаимных ударов между Ираном и Израилем, которые произошли в минувшие выходные.

Что еще известно об американском вертолете?

Вертолеты AH-64 Apache считаются одними из ключевых ударных платформ американской армии. Они используются для нанесения высокоточных ударов, непосредственной поддержки наземных сил, а также выполнения разведывательных миссий.

Ранее такие машины уже привлекались к операциям против иранских скоростных катеров в районе Персидского залива.

На фоне войны с Ираном американские вооруженные силы уже понесли значительные потери авиационной техники. Согласно данным Исследовательской службы Конгресса США, с начала боевых действий в конце февраля американские военные потеряли по меньшей мере 5 истребителей, 7 самолетов-заправщиков KC-135 Stratotanker, поисково-спасательный вертолет и более 20 беспилотников.

Одним из самых громких эпизодов стала авария истребителя F-15E Strike Eagle на территории Ирана в начале апреля. Тогда американские военные провели масштабную секретную спасательную операцию с привлечением сил специальных операций и разведывательных структур. Во избежание попадания техники в руки противника США были вынуждены уничтожить два собственных специализированных самолета на иранской территории.

Кроме того, в марте на западе Ирака разбился самолет-заправщик KC-135 Stratotanker, в результате чего погибли все шесть членов экипажа. Также несколько американских истребителей были ошибочно сбиты союзными системами противовоздушной обороны, хотя их пилотам удалось катапультироваться и выжить.