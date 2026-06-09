Он написал, что получил сообщение от американских военных об инциденте, который произошел прошлой ночью, 8 июня.

Интересно США объявят о "полной победе" над Ираном в течение ближайших двух недель, – Трамп

Как Трамп прокомментировал сбитие вертолета?

По словам американского лидера, речь идет об одном из высокотехнологичных вертолетов Apache, который выполнял патрулирование над Ормузским проливом.

Трамп уточнил, что на борту находились двое пилотов – оба остались невредимыми и находятся в безопасности.

США должны ответить на эту атаку,

– подчеркнул он.