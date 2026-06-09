Об этом сообщает CNN.

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Есть ли прогресс в переговорах США и Ирана?

По словам Дональда Трампа, переговоры с Ираном продолжаются – Тегеран якобы готов пойти на значительные уступки, речь идет даже об отказе от ядерного оружия.

Я думаю, что мы выиграем эту битву, но вы действительно выиграете ее в течение следующих двух недель, когда мы объявим полную победу. Это будет полная победа, это произойдет очень скоро, и цены на нефть резко упадут,

– сказал президент США.

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Как отмечают в CNN, подобные заявления о "двух неделях" уже звучали ранее. В частности, после объявленного 7 апреля перемирия с Ираном предполагалось, что оно продлится две недели, пока стороны будут согласовывать окончательное соглашение о завершении войны.

На вопрос в интервью Meet the Press, почему Иран до сих пор не согласился на соглашение, Трамп ответил, что это связано с позицией Тегерана.

Потому что они сильные. Они гордятся собой. Есть вещи, о которых они никогда не думали, что сделают, но которые им придется сделать. У них нет выбора. И это занимает немного времени,

– объяснил американский лидер.

К слову, журналисты CNN также подсчитали, что Дональд Трамп 37 раз заявлял, что соглашение с Ираном по окончанию войны "уже близко".

По словам аналитиков, президент продолжает это повторять, или потому что он пребывает в иллюзии, пытаясь успокоить финансовые рынки, или потому что считает, что может заставить это произойти "силой воли".