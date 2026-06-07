Ход войны в Иране Дональд Трамп прокомментировал в интервью "Meet The Press" для NBC.

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Как Трамп прокомментировал свое обещание отказаться от войн в мире?

По словам американского лидера, он никогда не давал гарантий, что Соединенные Штаты полностью избегать военных действий. Трамп заявил, что идея об "отсутствии войн" не была его обязательством, и подчеркнул важность сильной армии США.

Он подчеркнул, что нынешний конфликт с Ираном не является "бесконечной войной", поскольку, по его словам, длится всего несколько месяцев.

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Во время разговора президент также защищал военное присутствие США на Ближнем Востоке, заявив, что содержание около 50 тысяч американских военных является оправданным и не создает чрезмерных расходов. Он добавил, что преждевременный вывод войск был бы нецелесообразным.

Отдельно Трамп вспомнил о переговорах с Ираном, назвав иранских представителей "рациональными" и "умными", однако не дал четкого ответа относительно перспектив завершения конфликта. Также он не уточнил, как именно США планируют действовать в отношении обогащенного урана, который, по его словам, остается под контролем Ирана.

Президент выразил недовольство критикой относительно затягивания войны и сравнил ее с другими длительными конфликтами, в частности во Вьетнаме. Он заявил, что "угроза постепенно уменьшается", и выразил уверенность, что ситуация вскоре будет урегулирована.

Политика Трампа в отношении войны в Украине также изменилась

Напомним, что политика Белого дома также изменилась и в отношении войны в Украине. Политтехнолог Михаил Шейтельман для 24 Канала заявил, что ситуация изменилась примерно месяц назад, что проявилось в сокращении прямых контактов между Киевом и Вашингтоном.

В частности, последняя встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом состоялась в декабре 2025 года, после чего были лишь отдельные трехсторонние переговоры в Саудовской Аравии в феврале. В марте, апреле и мае полноценных переговоров между сторонами не происходило.

Шейтельман предположил, что это частично связано с фокусом США на войне в Иране, хотя при необходимости контакты могли бы продолжаться и в европейском формате. Он также отметил, что в американской администрации усилилось влияние госсекретаря Марко Рубио, тогда как роль спецпосланника Виткоффа существенно уменьшилась, и именно Рубио все больше определяет внешнеполитические процессы, в частности по Украине.