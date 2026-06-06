Политтехнолог Михаил Шейтельман озвучил 24 Каналу мнение, что у Белого Дома изменилась политика в отношении Украины. И произошла она еще примерно месяц назад.

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Шейтельман рассказал, что Зеленский и Трамп последний раз встречались в декабре 2025 года. Затем были трехсторонние встречи в Саудовской Аравии в феврале. После того никаких встреч украинцев с американцами не было. В марте, апреле и мае никаких переговоров не было. Сначала из-за войны в Иране. Впрочем при желании американцы могли встречаться с украинцами в Европе.

На мой взгляд, Рубио во многом "забрал власть". С момента начала войны в Иране от Уиткоффа прозвучало только несколько высказываний относительно всего в принципе. И больше его нет. Особенно это стало очевидно, когда от Уиткоффа отказался Иран. Он врет Трампу, искажает слова, о чем прямым текстом сказала иранская делегация,

– отметил политтехнолог.

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Он продолжил, что Виткофф фактически привел к войне с Ираном, поэтому его "очки" полностью потеряны. На первый план вышел Рубио, который до этого был в тени. Он дал всем ошибиться. Однажды он приезжал в Женеву на переговоры. Однако тогда Уиткофф перехватил инициативу. Он опередил Рубио и первым встретился с украинской делегацией.

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Как Рубио стал "главным"?

По словам политтехнолога, Рубио не стал воевать в лоб против Уиткоффа, потому что он мудрый человек. Он позволил всем ошибиться, и позволил Трампу получить все травмы. Он много раз выпускал впереди себя Вэнса. Теперь и Вэнса нигде не видно, будто не существует никакого Вэнса. Теперь в их политике есть только Рубио, который забрал на себя "власть" в Белом Доме.

"Я сейчас не говорю, что всю государственную власть, но инициативу по всем международным делам, как ему и положено он забрал на себя. Это и есть политика Рубио. Раньше он, как эхо, все повторял за Трампом. Теперь же он говорит то, что считает нужным. А это – раздавить Россию, помочь Украине, о чем он и Гегсет говорили раньше", – заметил Шейтельман.

Он добавил, что это главное на повестке Рубио. Поэтому так "штырит" Лаврова, потому что он думал, что придет мягкотелый Трамп и будет дальше делать реверансы России. Однако все, кино для россиян закончилось.

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