Такую оценку озвучил член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский в интервью для "РБК-Украина".

Какое ежемесячное количество мобилизованных?

В Украине ежемесячно мобилизационные мероприятия привлекают в Вооруженные силы примерно 30 тысяч военнообязанных.

По словам Вениславского, эта цифра является открытой и неоднократно озвучивалась руководством государства. Именно от нее можно оценивать реальное количество конфликтных ситуаций вокруг деятельности ТЦК.

Вениславский отметил, что даже если принимать во внимание все резонансные случаи, которые широко обсуждаются в медиа, их доля составляет примерно 1 – 5% от общего количества мобилизованных ежемесячно.

Таким образом, по оценкам властей, мобилизация в Украине остается масштабным процессом, который ежемесячно обеспечивает пополнение войска десятками тысяч людей.

Как бы мы не хотели бы этого, надо признать, что рекрутинг не оправдал тех ожиданий, которые мы на него возложили, начиная с 23 года. И около 90% всех военнообязанных, которые поступают на военную службу, – это все же мобилизованные через ТЦК. Рекрутинг дает до 10%. Ну и плюс определенное количество тех, которые заключают контракты,

– сказал Вениславский.

Поэтому, как отмечает член парламентского комитета, пока невозможно сделать быструю реформу ТЦК, которая была бы абсолютно бесконфликтной и обеспечила рекрутинг.

Какая категория военных больше всего идет в СЗЧ?