Об этом 8 апреля сообщил командующий СБС ВСУ Роберт Бровди "Мадьяр".

Какие последствия ударов по объектам врага на ВОТ?

"Мадьяр" проинформировал, что украинские бойцы нанесли серию ударов по объектам российской армии на временно оккупированных территориях.

В частности, в ССС ВСУ подтвердили удар по "Морскому нефтяному терминалу" в Феодосии, что в Крыму. Операторы 9 батальона "Кайрос" 414 ОБр "Птицы Мадяра" поразили резервуары с топливом.

Отдельно украинские дроны приготовили по зенитным ракетным комплексам "Бук-М3" и "Тор-М2" в Запорожской и Донецкой областях.

Также под прицелом ВСУ была редкая радиолокационная станция "Зоопарк-1М". "Мадьяр" уточнил, что это комплекс контрбатарейной борьбы с высокой точностью.

В то же время в Луганской области россияне потеряли склады материально-технического обеспечения в районе Суходольска. А также склады БпЛА и пункт предполетной подготовки дронов в Степном Донецкой области.

