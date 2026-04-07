Советник министра обороны и основатель благотворительного фонда "Сообщество Стерненко" Сергей Стерненко в эфире 24 Канала сказал, что сейчас для Украины особенно важно бить по одной уязвимой точке России. Именно такое давление, по его мнению, способен создать серьезный риск уже и для режима Владимира Путина.

Смотрите также Россия беззащитна перед ними, – Стерненко заинтриговал новыми секретными дронами

Удары по российским портам бьют по деньгам Кремля

После ударов по российским стратегическим объектам ключевым для Украины становится не только сам факт поражения, но и то, по чему именно бьют беспилотники. Самым болезненным для Кремля Стерненко считает направление, которое напрямую завязано на доходах от нефти, потому что именно эти деньги Россия дальше вливает в войну против Украины.

Когда мы уничтожим экспортные способности четырех российских основных портов – Туапсе, Новороссийск, Усть-Луга и Приморск, – тогда наш противник понесет очень значительные экономические убытки и не сможет на должном уровне поддерживать финансирование войны против Украины,

– подчеркнул Стерненко.

Далее, по его мнению, Кремлю придется перекладывать это бремя на собственное население. Это будет означать не только бедных россиян, но и заметно более высокий градус общественного недовольства, потому что деньги на продолжение войны придется искать уже внутри страны.

Будет риск для режима Владимира Путина, потому что это грозит крахом его политической системы. Он будет вынужден брать эти деньги у российского населения,

– сказал он.

Лишение России денег он связал не только с ударами по отдельным портам, а с более широкой логикой давления на ее экспорт.

Вниманию! Украина системно бьет по российской нефтяной инфраструктуре, и это все сильнее обнажает проблемы российской ПВО. В ISW обратили внимание, что российские пропагандисты уже жалуются на недостаток ракет для комплексов типа "Панцирь" и призывают Кремль перенимать украинский опыт мобильных огневых групп, дронов-перехватчиков и дешевых средств борьбы с беспилотниками.

Если Москва пытается зарабатывать на высоких ценах на нефть, то Украина, по его мнению, должна бить так, чтобы Россия физически теряла возможность отгружать и продавать эту нефть. Такую работу Силы безопасности и обороны Украины уже ведут сейчас, нанося регулярные удары по российской территории.

В этом году, если все будет хорошо у нас с финансированием, я думаю, что ударов по Российской Федерации будет становиться еще больше. Они будут еще более разрушительными. И это хорошо, потому что россияне должны почувствовать войну на себе,

– сказал он.

Когда россияне начнут чувствовать последствия войны не только в телевизоре, а через экономические потери, социальное напряжение, взрывы в городах и удары по важным объектам, поддерживать эту войну будет сложнее. Именно на это Украина и должна давить дальше.

Именно это нам сегодня и нужно. Нужно, чтобы россияне ненавидели режим и чтобы Россия была вынуждена прекратить войну или прекратить свое существование,

– подчеркнул Стерненко.

Важно! Украинские удары постоянно меняют направления, чтобы расшатывать российскую противовоздушную оборону. После атак по портам в Ленинградской области под удар снова попал Новороссийск. По мнению Романа Свитана, Россия вынуждена перебрасывать ЗРК из одного региона в другой, из-за чего в ее обороне возникают новые слабые места.

Что известно о последних ударах по России?