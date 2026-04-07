Советник министра обороны и основатель благотворительного фонда "Сообщество Стерненко" Сергей Стерненко рассказал 24 Каналу, что пока нельзя раскрывать всю информацию о дронах с новой технологией. Это будет "сюрпризом" для врага на фронте.

Что известно о дронах от Стерненко?

По словам Стерненко, за 3 – 6 месяцев они подробно продемонстрируют, как применяют эти дроны. Сейчас важно выдержать информационную тишину и накопить ресурсы для первого и второго этапа масштабирования этой технологии. Тогда войска быстро получат новые дроны.

Сейчас важна информационная тишина, чтобы враг не смог скопировать наше решение и распространить его в российской оккупационной армии. Нам уже удалось собрать под 40 миллионов гривен за первые сутки. И именно эти дроны будут для работы по наземным целям. То есть для поражения живой силы противника, техники и так далее,

– рассказал Стерненко.

За первые сутки удалось собрать более 39 миллионов гривен.

Эти "секретные дроны" смогут работать на глубину до 50 километров, что создаст колоссальные проблемы для российской логистики. И самое главное – враг не имеет противодействия для этого средства.

То есть враг беззащитен перед этими дронами. Мы очень верим, что они серьезно усилят наши Силы обороны и дадут нашей армии преимущество,

– подчеркнул Стерненко.

