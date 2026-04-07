Радник міністра оборони та засновник благодійного фонду "Спільнота Стерненка" Сергій Стерненко розповів 24 Каналу, що поки що не можна розкривати усю інформацію про дрони з новою технологією. Це буде "сюрпризом" для ворога на фронті.
Що відомо про дрони від Стерненка?
За словами Стерненка, за 3 – 6 місяців вони детально продемонструють, як застосовують ці дрони. Зараз важливо витримати інформаційну тишу та накопичити ресурси для першого й другого етапу масштабування цієї технології. Тоді війська швидко отримають нові дрони.
Зараз важлива інформаційна тиша, щоб ворог не зміг скопіювати наше рішення та розповсюдити його в російській окупаційній армії. Нам вже вдалося зібрати під 40 мільйонів гривень за першу добу. І саме ці дрони будуть для роботи по наземних цілях. Тобто для ураження живої сили противника, техніки і так далі,
– розповів Стерненко.
Зверніть увагу! Приєднуйтеся до збору на "секретні дрони". Задонатити можна за посиланням на банку https://send.monobank.ua/jar/TaP8wA8j6. За першу добу вдалося назбирати понад 39 мільйонів гривень.
Ці "секретні дрони" зможуть працювати на глибину до 50 кілометрів, що створить колосальні проблеми для російської логістики. І найголовніше – ворог не має протидії для цього засобу.
Тобто ворог беззахисний перед цими дронами. Ми дуже віримо, що вони серйозно підсилять наші Сили оборони та дадуть нашому війську перевагу,
– наголосив Стерненко.
Що відомо про виробництво зброї в Україні?
- Українські інженери розробили інноваційну систему живлення для безпілотників літакового типу. Нові батареї допоможуть безпілотниками долати до 200 кілометрів в тилу ворога. Ці засоби вже успішно використовували на полі бою.
- Радник міністра оборони Сергій Стерненко також розповів про українські дрони-перехоплювачі. До прикладу, Sting є одним з найефективніших у цьому напрямку. Відсоток успішних влучань становить близько 80 – 90%. Його швидкість – до 160 кілометрів за годину. Але нові модифікації літають ще швидше.
