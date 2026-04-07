Радник міністра оборони та засновник благодійного фонду "Спільнота Стерненка" Сергій Стерненко розповів 24 Каналу, що поки що не можна розкривати усю інформацію про дрони з новою технологією. Це буде "сюрпризом" для ворога на фронті.

Що відомо про дрони від Стерненка?

За словами Стерненка, за 3 – 6 місяців вони детально продемонструють, як застосовують ці дрони. Зараз важливо витримати інформаційну тишу та накопичити ресурси для першого й другого етапу масштабування цієї технології. Тоді війська швидко отримають нові дрони.

Зараз важлива інформаційна тиша, щоб ворог не зміг скопіювати наше рішення та розповсюдити його в російській окупаційній армії. Нам вже вдалося зібрати під 40 мільйонів гривень за першу добу. І саме ці дрони будуть для роботи по наземних цілях. Тобто для ураження живої сили противника, техніки і так далі,

– розповів Стерненко.

За першу добу вдалося назбирати понад 39 мільйонів гривень.

Ці "секретні дрони" зможуть працювати на глибину до 50 кілометрів, що створить колосальні проблеми для російської логістики. І найголовніше – ворог не має протидії для цього засобу.

Тобто ворог беззахисний перед цими дронами. Ми дуже віримо, що вони серйозно підсилять наші Сили оборони та дадуть нашому війську перевагу,

– наголосив Стерненко.

