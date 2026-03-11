Радник міністра оборони, засновник БФ "Спільнота Стерненка" Сергій Стерненко розповів 24 Каналу про особливості українських дронів-перехоплювачів та їхнього застосування. Нагадаємо, що українські компанії зголосилися експортувати до США безпілотники-перехоплювачі, ефективність яких у бойових умовах вже перевірена. Також певні країни Перської затоки готові їх придбати.
Як працює дрон-перехоплювач "Шахедів"?
Стерненко зазначив, як працює український дрон-перехоплювач Sting.
Він створений на базі FPV, має бойову частину. Цей дрон-перехоплювач підіймається, коли є повітряна ціль, потім переходить в горизонтальне положення, наздоганяє "Шахед" і збиває його,
– пояснив він.
Цікаво, що під час застосування дронів-перехоплювачів найчастіше "Шахед" детонує у повітрі, що, за словами радника міністра оборони, мінімізує ризики для цивільного населення. Через те що на ньому вже є близько пів кілограма, а інколи і більше, вибухової речовини, це сприяє детонації в повітрі.
Зверніть увагу! Український дрон-перехоплювач Sting – один з найрезультативніших засобів щодо збиття "Шахедів", відсоток його успішних влучань складає 80 – 90%. Його швидкість – до 160 км/год, нової модифікації – до 315 км/год, висота, на яку підіймається, – 3 кілометри. Sting працює проти БпЛА типу "Шахед" ("Герань-2"), дронів-розвідників "Орлан", Zala, SuperCam та повільних FPV-дронів противника.
Дрони-перехоплювачі працюють, за його словами, у зв'язці із нашими радіолокаційними системами, радіолокаційним полем. Це є відкритою інформацією. Один оператор веде повітряну ціль на радарі, а інший – відправляє дрон-перехоплювач для того, щоб збити "Шахед". Також вони можуть мати системи донаведення, працювати в ручному режимі.
Це цілком українська розробка. Такого немає ніде, немає навіть у нашого противника. У нього є деякі напрацювання, але Україна пішла у цій розробці набагато далі. Наші дрони сьогодні демонструють дуже високі показники щодо перехоплення "Шахедів",
– наголосив Сергій Стерненко.
Засновник БФ "Спільнота Стерненка" зазначив, що ще не всюди в Україні розбудована система перехоплення. У певних місцях вона працює трохи краще, в інших – трохи гірше.
Сергій Стерненко демонструє дрон-перехоплювач Sting / скриншот відео
Проте після нещодавнього призначення Павла Єлізарова заступником командувача Повітряних сил ЗСУ, на думку Стерненка, є великі сподівання, що у доволі короткий термін "Шахеди" стануть набагато меншою загрозою для українців, ніж раніше.
Що відомо про допомогу США та іншим країнам з боку України щодо збиття іранських "Шахедів"?
За даними Інституту вивчення війни Україна направила військових та фахівців на Близький Схід, щоб навчити протидії іранським дронам країни, що потерпають від атак "Шахедами". Повідомляється, що досвід України у боротьбі з дронами дозволить США та їхнім партнерам посилити можливості своїх ППО.
Також, за словами Володимира Зеленського, Київ, як тільки отримав запит від Вашингтона, одразу відправив українські дрони-перехоплювачі та команду експертів із безпілотних систем для захисту військових баз США у Йорданії.
Президент України підкреслив, що після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану, йому телефонували лідери Бахрейну, ОАЕ, Йорданії, Кувейту, Катару та Саудівської Аравії з проханням про допомогу.
Крім того, Україна розраховує в обмін на допомогу зі свого боку у боротьбі з іранськими дронами, отримати ракети для ЗРК Patriot. Передусім потрібні для захисту від російських атак ракети РАС-2 та сучасніші РАС-3.