У жовтні 2025 року уряд відкрив можливість передання технологій, розроблених у системі Міноборони, українським компаніям, повідомляє міністерство. Водночас усі права на ці технології залишаються у власності держави, а готова продукція постачається до Сил оборони.

Що відомо про Octopus і хто вироблятиме ці дрони?

Octopus – це дрон-перехоплювач "Шахедів", розроблений у ЗСУ та оснащений автоматичним донаведенням на ціль. За даними Міноборони, система вже довела свою ефективність у бойових умовах – удень і вночі, на різних висотах та навіть під впливом ворожого РЕБ.

Загалом ліцензії на випуск Octopus отримали 29 українських виробників. Саме чотири з них уже уклали державні контракти на постачання 8 тисяч таких дронів для Сил оборони, що має посилити можливості України в боротьбі з ворожими безпілотниками.

Які ще є перехоплювачі "Шахедів"?

Українські компанії активно створюють засоби протидії ворожим "Шахедам". Це дрони-перехоплювачі, які можуть збивати російські безпілотники.