В октябре 2025 года правительство открыло возможность передачи технологий, разработанных в системе Минобороны, украинским компаниям, сообщает министерство. В то же время все права на эти технологии остаются в собственности государства, а готовая продукция поставляется в Силы обороны.

Что известно о Octopus и кто будет производить эти дроны?

Octopus – это дрон-перехватчик "Шахедов", разработан в ВСУ и оснащен автоматическим донаведением на цель. По данным Минобороны, система уже доказала свою эффективность в боевых условиях – днем и ночью, на разных высотах и даже под влиянием вражеского РЭБ.

В общем лицензии на выпуск Octopus получили 29 украинских производителей. Именно четыре из них уже заключили государственные контракты на поставку 8 тысяч таких дронов для Сил обороны, что должно усилить возможности Украины в борьбе с вражескими беспилотниками.

Какие еще есть перехватчики "Шахедов"?

Украинские компании активно создают средства противодействия вражеским "Шахедам". Это дроны-перехватчики, которые могут сбивать российские беспилотники.