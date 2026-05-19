Балтика давно стала ареной противостояния между Россией и Западом: дроны фиксируют над балтийскими странами – в частности в Дании, Швеции, Литве, Финляндии и Германии, – а украинская разведка установила, что их запускают именно с танкеров "теневого флота". Ответом на этот вызов стала разработка STARK – система, которая позволяет следить за подозрительными судами без привлечения дорогих военных кораблей. 24 Канал рассказывает подробнее из пресс-релиза.

Смотрите также Европа и Украина создают крылатую ракету с дальностью 2000 километров: долетит до Москвы

Как шестиметровый беспилотник заменит целую флотилию и что он умеет делать с выключенным AIS?

Vanta 6 – это безэкипажный надводный катер (USV) длиной около шести метров, разработанный компанией STARK и описанный в материале издания Frankfurter Allgemeine Zeitung. Система оснащена искусственным интеллектом, спутниковой аналитикой и инструментами морского мониторинга. Главное преимущество – способность обнаруживать подозрительные суда даже в случае отключения транспондеров AIS: Vanta сопоставляет спутниковые данные с сигналами морского трафика и может длительно сопровождать цель в режиме непрерывного наблюдения.

Именно этот функционал делает систему принципиально важной для Балтики. "Теневым флотом" называют сеть судов – преимущественно старых танкеров – которые используются для обхода международных санкций: они часто меняют флаги, владельцев и компании-операторы, работая через оффшорные структуры и непрозрачных посредников. Отслеживать такие суда традиционными методами – дорого и неэффективно.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

По словам Максима Черкиса, COO Stark in Ukraine, Украина сформировала уникальную практическую экспертизу применения морских беспилотных систем в реальных боевых условиях, и этот опыт активно изучается европейскими партнерами в контексте усиления безопасности в Балтийском и североевропейском регионах.

Этот опыт сейчас активно изучается европейскими партнерами в контексте усиления безопасности Балтийского и североевропейского регионов,

– отметил Черкис.

Кроме наблюдения, Vanta 6 может, в зависимости от конфигурации, запускать меньшие дроны – что расширяет ее возможности от разведки до боевых сценариев. Гибкая программная архитектура системы позволяет интегрировать ее как в системы национальных береговых охран, так и в платформы НАТО.

Это не первый успех компании на оборонном рынке: в феврале STARK вместе с Helsing и Rheinmetall получила заказ от Бундесвера на барражирующие боеприпасы. Несмотря на то, что компания существует всего два года, она ведет переговоры с немецкими судостроительными предприятиями по локализации производства Vanta в Германии.

Как морские дроны уничтожают российский флот?

Актуальность такого решения подтверждает ситуация в Черном море, где Украина уже доказала эффективность морских беспилотников. В марте 2026-го российский LNG-танкер Arctic Metagaz загорелся и затонул в районе между Ливией и Мальтой – Москва заявила, что его атаковали украинские морские дроны, запущенные с ливийского побережья. Этот опыт стал основой для переговоров о расширении морской безопасности на балтийский регион.

3 мая 2026 года Силы обороны Украины провели успешную операцию против российского теневого флота, поразив два судна в порту Новороссийска.