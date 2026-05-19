На конференции DOU DAY 2026 заместитель руководителя Lean-отдела Vyriy Industries Иван Демиденко подробно объяснил 24 Каналу логику перехода к новому формату производства. Он рассказал, как lean-подход и поток единичных изделий решают сразу несколько ключевых проблем – от обучения персонала до "размораживания" производственного капитала.

Почему потоковая сборка – это способ производить дроны в больших масштабах?

По словам Ивана Демиденко, переход к поточной сборке является закономерным шагом для любой компании, масштабирующей производство. Ключевая идея lean-методологии – убирание "потерь", то есть любых операций и простоев, которые не создают ценности для конечного продукта.

Первое преимущество нового подхода – быстрое обучение персонала. В условиях классического производства новый сотрудник должен был бы освоить сборку дрона или значительной его части целиком. В поточной сборке операции разбиты на мелкие и четко определенные шаги, поэтому люди быстрее выходят на ожидаемый уровень производительности.

Второе преимущество – эффективность использования капитала. Демиденко объяснил проблему классических буферов: изделие может две минуты обрабатываться и два часа стоять в очереди. В потоковой модели команды синхронизированы между собой, операции равномерно распределены по времени, а дроны передаются буквально из рук в руки – без промежуточного накопления. Это позволяет за тот же объем вложенного капитала производить кратно больше бортов.

Третье и, пожалуй, важнейшее преимущество для условий военного времени – скорость. Беспилотники не задерживаются на производстве: они быстро собираются, пакуются и как можно раньше отправляются к военным.

По терминологии, Демиденко уточнил: технически правильное название - "поток единичных изделий". Это одна из базовых концепций lean-производства, предусматривающая непрерывное движение каждого изделия через все стадии без накопления в буферах.

Lean-подход в Vyriy Industries не является заимствованием от какой-то конкретной иностранной компании – руководство изначально само ориентировалось на эту культуру и целенаправленно внедряло ее.

Что стоит знать о производстве дронов на войне?

Тема эффективности производства дронов приобретает особую актуальность на фоне гонки вооружений. Россия в 2026 году планирует изготовить более 7 миллионов FPV-дронов – на 3 миллиона больше, чем в прошлом году, тогда как Украина в ответ автоматизирует поле боя и внедряет современные технологии. В этих условиях скорость и объем производства беспилотников становятся не менее важными, чем их технические характеристики.

Параллельно Украина наращивает производственную кооперацию с союзниками – drone deal. Один из украинских производителей планирует изготовить более 3 миллионов FPV-дронов в 2026 году, тогда как США в 2025 году произвели лишь около 300 тысяч таких беспилотников – и именно это преимущество делает Украину привлекательным партнером для совместного производства.