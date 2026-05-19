На конференції DOU DAY 2026 заступник керівника Lean-відділу Vyriy Industries Іван Демиденко детально пояснив 24 Каналу логіку переходу до нового формату виробництва. Він розповів, як lean-підхід та потік одиничних виробів вирішують одразу кілька ключових проблем – від навчання персоналу до "розморожування" виробничого капіталу.

Чому потокова збірка – це спосіб виробляти дрони у великих масштабах?

За словами Івана Демиденка, перехід до потокової збірки є закономірним кроком для будь-якої компанії, що масштабує виробництво. Ключова ідея lean-методології – прибирання "втрат", тобто будь-яких операцій і простоїв, які не створюють цінності для кінцевого продукту.

Перша перевага нового підходу – швидке навчання персоналу. За умов класичного виробництва новий співробітник мав би освоїти збірку дрона або значної його частини цілком. У потоковій збірці операції розбиті на дрібні та чітко визначені кроки, тому люди швидше виходять на очікуваний рівень продуктивності.

Друга перевага – ефективність використання капіталу. Демиденко пояснив проблему класичних буферів: виріб може дві хвилини оброблятися й дві години стояти в черзі. У потоковій моделі команди синхронізовані між собою, операції рівномірно розподілені за часом, а дрони передаються буквально з рук у руки – без проміжного накопичення. Це дозволяє за той самий обсяг вкладеного капіталу виробляти кратно більше бортів.

Третя й, мабуть, найважливіша перевага для умов воєнного часу – швидкість. Безпілотники не затримуються на виробництві: вони швидко збираються, пакуються та якомога раніше вирушають до військових.

Щодо термінології, Демиденко уточнив: технічно правильна назва — "потік одиничних виробів". Це одна з базових концепцій lean-виробництва, що передбачає безперервний рух кожного виробу крізь усі стадії без накопичення в буферах.

Lean-підхід у Vyriy Industries не є запозиченням від якоїсь конкретної іноземної компанії – керівництво спочатку само орієнтувалося на цю культуру й цілеспрямовано впроваджувало її.

Що варто знати про виробництво дронів на війні?

Тема ефективності виробництва дронів набуває особливої актуальності на тлі гонки озброєнь. Росія у 2026 році планує виготовити понад 7 мільйонів FPV-дронів – на 3 мільйони більше, ніж торік, тоді як Україна у відповідь автоматизує поле бою та впроваджує сучасні технології. У цих умовах швидкість і обсяг виробництва безпілотників стають не менш важливими, ніж їхні технічні характеристики.

Паралельно Україна нарощує виробничу кооперацію з союзниками – drone deal. Один із українських виробників планує виготовити понад 3 мільйони FPV-дронів у 2026 році, тоді як США у 2025 році виробили лише близько 300 тисяч таких безпілотників – і саме ця перевага робить Україну привабливим партнером для спільного виробництва.