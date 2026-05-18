Олексій Бабенко виступив на DOU DAY 2026 і детально описав, як Vyriy Industries планує вирішити проблему, з якою щодня стикаються і військові на фронті, і цивільні у Києві. Глушіння GPS – це вже не суто українська проблема, переконаний він: завтра те саме може паралізувати аеропорти у Європі.

Скільки коштує побудувати свій GPS?

Vyriy Industries розробляє власну навігаційну систему поетапно. Спочатку – позиціонування на базі наземних маяків для потреб фронту, потім – мережева система, і нарешті – повноцінна супутникова інфраструктура з атомними годинниками, на яких тримається будь-яке точне позиціонування.

Зверніть увагу! Саме здешевлення атомних годинників Бабенко називає ключовим зрушенням: якщо раніше такий пристрій коштував мільйони доларів, то сьогодні його ціна впала до 1500 доларів – і деякі моделі годинників вже мають їх у комплекті.

Аналогічна динаміка і з запуском супутників: вартість виведення одного апарата на орбіту впала з сотень тисяч до десятків тисяч доларів. За розрахунками компанії, для мінімального покриття планети потрібно близько 300 супутників, для повноцінної роботи – 3000. Загальна вартість проєкту складе приблизно 30 мільйонів доларів.

Для нас це абсолютно підйомна сума, щоб за свої кошти побудувати новий GPS із захищеним зв'язком,

– резюмував Бабенко.

На відміну від звичайного GPS, система матиме захист від РЕБ — те, чого зараз критично бракує і на фронті, і в цивільній авіації.

Масштаб амбіцій виходить далеко за межі України. Глушіння GPS у Києві – лише репетиція того, що може статися в будь-якому місті світу, вважає Бабенко. Якщо навігація відмовить у великому аеропорту Європи, це паралізує логістику, фінансові розрахунки та рух людей у глобальному масштабі.

Що відомо про глушіння GPS?

Тема надійності GPS в умовах активного РЕБ набула в Україні нової гостроти. Як пояснив 24 Каналу співзасновник компанії Contra Drone Тимофій Юрков, глушіння GPS у містах є компромісом між безпекою та зручністю для цивільних – адже саме так блокуються канали керування ворожими безпілотниками.

Втім, побічним ефектом стає повна втрата навігації для звичайних городян, що підкреслює потребу в альтернативних рішеннях.