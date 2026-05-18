Алексей Бабенко выступил на DOU DAY 2026 и подробно описал, как Vyriy Industries планирует решить проблему, с которой ежедневно сталкиваются и военные на фронте, и гражданские в Киеве. Глушение GPS – это уже не сугубо украинская проблема, убежден он: завтра то же самое может парализовать аэропорты в Европе.

Сколько стоит построить свой GPS?

Vyriy Industries разрабатывает собственную навигационную систему поэтапно. Сначала – позиционирование на базе наземных маяков для нужд фронта, потом – сетевая система, и наконец – полноценная спутниковая инфраструктура с атомными часами, на которых держится любое точное позиционирование.

Обратите внимание! Именно удешевление атомных часов Бабенко называет ключевым сдвигом: если раньше такое устройство стоило миллионы долларов, то сегодня его цена упала до 1500 долларов – и некоторые модели часов уже имеют их в комплекте.

Аналогичная динамика и с запуском спутников: стоимость вывода одного аппарата на орбиту упала с сотен тысяч до десятков тысяч долларов. По расчетам компании, для минимального покрытия планеты нужно около 300 спутников, для полноценной работы – 3000. Общая стоимость проекта составит примерно 30 миллионов долларов.

Для нас это абсолютно подъемная сумма, чтобы за свои средства построить новый GPS с защищенной связью,

– резюмировал Бабенко.

В отличие от обычного GPS, система будет иметь защиту от РЭБ - то, чего сейчас критически не хватает и на фронте, и в гражданской авиации.

Масштаб амбиций выходит далеко за пределы Украины. Глушение GPS в Киеве – лишь репетиция того, что может произойти в любом городе мира, считает Бабенко. Если навигация откажет в крупном аэропорту Европы, это парализует логистику, финансовые расчеты и движение людей в глобальном масштабе.

Что известно о глушении GPS?

Тема надежности GPS в условиях активного РЭБ приобрела в Украине новую остроту. Как пояснил 24 Каналу соучредитель компании Contra Drone Тимофей Юрков, глушение GPS в городах является компромиссом между безопасностью и удобством для гражданских – ведь именно так блокируются каналы управления вражескими беспилотниками.

Впрочем, побочным эффектом становится полная потеря навигации для обычных горожан, что подчеркивает потребность в альтернативных решениях.