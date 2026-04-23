Современные средства позволяют определять, какими каналами управляются вражеские дроны – мобильными сетями или другими типами связи, в частности mesh-сетями. Соответственно, существуют и инструменты для их подавления, однако в случае российских "Шахедов" массовое глушение мобильной связи сейчас не имеет практического смысла, отметил в интервью 24 Каналу соучредитель компании по производству средств защиты для военных Contra Drone Тимофей Юрков.

Можно ли глушить мобильную связь точечно, не парализуя город?

Тимофей Юрков подчеркивает, что ключевой вопрос заключается не только в самой возможности подавления сигнала, а в правильных алгоритмах его применения. Если речь идет о мобильной связи, то такое вмешательство должно быть локальным, контролируемым и ситуативным, чтобы не остановить работу экстренных служб.

В отличие от GPS, который сейчас приглушается достаточно широко, мобильная связь требует значительно более "хирургического" подхода. По словам соучредителя ContraDrone, технические решения для такого сценария могут уже существовать, но они не являются публичными.

Есть средства, которые могут определять, какой связью пользуется шахед... И есть средства, которые способны давить мобильную связь. Но сейчас "Шахеды" пользуются ею по минимуму,

– отметил Юрков.

Он добавил, что сейчас противник в основном делает ставку на mesh-сети, а не на SIM-карты или мобильный интернет. Именно поэтому, по его мнению, широкое глушение мобильной связи пока не является приоритетным инструментом, хотя такая опция в арсенале уже может существовать.

