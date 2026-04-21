В начале полномасштабного вторжения современного представления об автомобильной или окопной радиоэлектронной борьбе (РЭБ) – то есть о подавлении сигналов вражеских дронов – фактически не существовало. Война с дронами только начиналась, а первые средства противодействия были направлены прежде всего на коммерческие БПЛА по типу Mavic и Autel и на крупные разведывательные аппараты.

Именно российско-украинская война сделала дроны отдельным полем боя, а РЭБ – необходимой частью этого поля. Сначала это были простые решения, но с появлением FPV-дронов российские удары по технике и авто заставили украинских производителей очень быстро искать ответы.

За это время рынок эволюционировал от первых одноканальных китайских систем до многоканальных украинских комплексов, которые уже работают на других частотах, в более широких диапазонах и с большей мощностью. Именно так возникла компания-производитель средств защиты для военных Contra-Drone, с соучредителем которой Тимофеем Юрковым пообщался 24 Канал.

В материале читайте о технологическом скачке РЭБ, разнице между Украиной и Россией, гражданском измерении РЭБ и экономических выгодах.

Как эволюционировал РЭБ в Украине?

Тимофей Юрков объясняет, что в начале полномасштабного вторжения РЭБ, как массовое явление, фактически не существовал – ни в Украине, ни глобально. По его словам, современная война с дронами возникла именно в украинском контексте, и вместе с ней начала формироваться потребность в соответствующих средствах противодействия. Первые решения были реакцией, их создавали под конкретные угрозы – прежде всего коммерческие дроны для корректировки артиллерии и большие разведывательные БПЛА.

Переломным моментом стало появление FPV-дронов. Именно они изменили логику боя – появились точечные удары по технике, автомобилях, позициях, и стало понятно, что имеющихся средств противодействия недостаточно. Сначала пытались закрывать эту потребность за счет импорта – в частности, китайских одноканальных систем, которые работали на ограниченных частотах. Однако быстро выяснилось, что их эффективность недостаточна, а качество – нестабильно.



Тимофей Юрков / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Юрков подчеркивает, что именно этот опыт и стал толчком для развития украинского производства. Компании начали экспериментировать с антеннами, модулями, частотами и мощностями, постепенно переходя от простых решений к более сложным многоканальным системам. За несколько лет произошла полноценная эволюция – от импорта базовых средств – к созданию собственной индустрии с высоким уровнем технологичности и постоянными инновациями.

Отдельно он обращает внимание, что изменилась не только техническая составляющая, но и сама роль РЭБ. Если в начале это был вспомогательный инструмент, то сейчас – это обязательный элемент как на фронте, так и в тылу. Говорится о комплексном подходе: персональные детекторы, окопные системы, автомобильный РЭБ и стационарные комплексы для защиты городов – все это должно работать как единая система.

Тимофей Юрков Сооснователь Contra Drone В начале полномасштабной войны такого понятия, как автомобильный РЭБ или окопный РЭБ, вообще не существовало – ни у нас, ни в мире в современном понимании. Воевать дронами начали именно во время российско-украинской войны. До этого были лишь единичные, достаточно слабые попытки использования дронов на войнах на Ближнем Востоке, но они не имели такого масштабного применения.



Серьезное применение БПЛА для развития боя и для поражения вражеской силы началось именно во время российско-украинской войны. Когда начали использовать FPV-дроны, значит, надо было чем-то с ними бороться.

Чем отличается украинский рынок РЭБ от российского?

Тимофей Юрков описывает украинский рынок РЭБ по сравнению с российским как более гибкий и децентрализованный, где ключевую роль играют частные компании, которые быстро реагируют на изменения на фронте. По его словам, в Украине эта отрасль фактически сформировалась с нуля во время войны, тогда как в России рынок значительно больше по объемам, но менее технологичный по своей сути.



Разработки Contra Drone / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Соучредитель ContraDrone объясняет, что российский "частный сектор" часто является формальным, ведь значительная часть компаний просто закупает китайские решения и перепродает их армии. В то же время существуют и собственные разработки, однако они в основном связаны с государственным ВПК и не демонстрируют такого уровня гибкости или инновационности. Часть производства также держится на полуволонтерских инициативах под конкретные подразделения.

Юрков отмечает, что главная разница – именно в подходе к технологиям. Украинские компании вынуждены постоянно совершенствовать решения в условиях реального боя, тогда как российские системы часто выглядят как модернизированные старые подходы. По его оценке, это создает ощутимый разрыв в качестве и эффективности.

Отдельно он обращает внимание на риски – украинские средства РЭБ иногда попадают к врагу, что заставляет производителей закладывать дополнительные механизмы защиты. Ведь даже если российская сторона не сможет полностью воспроизвести технологию, она может передать ее третьим сторонам для анализа.

Тимофей Юрков Сооснователь Contra Drone Все, что плюс-минус имеет технологический аспект, у них действительно связано именно с государственным ВПК. Но назвать этот аспект технологическим очень трудно. Потому что то, что я видел из всего захваченного нашими ребятами – это советчина, которую пытаются запихнуть в смартфоны. Более того, там есть много вопросов и противоречий в их системах. Ну, и слава Богу.

Можно ли закрыть приграничные города РЭБом – и как это уже работает в Киеве?

Юрков объясняет, что Киев уже частично демонстрирует, как может выглядеть система эшелонированной РЭБ-защиты. В столице развернуто большое количество средств, которые работают против разведывательных и ударных дронов, пытаясь подавить их еще до входа в плотную застройку.

В то же время в прифронтовых и приграничных городах ситуация сложнее – там другой уровень угроз и значительно меньше ресурсов для построения столь же плотной сети.

Важно! По его словам, эффективная модель предусматривает массовое развертывание, ведь средства РЭБ должны стоять на большинстве высотных зданий и работать как единая система. В таком случае можно не только сбивать или глушить дроны, но и "отсекать" их еще на подлете к городу. Если сигнал удается подавить за пределами города, дрон часто просто падает в поле, не достигая цели.

В то же время Юрков обращает внимание на изменение характера угроз. Россияне уже экспериментируют с дронами-"матками", которые могут подлетать на расстояние 20 – 40 километров до города и сбрасывать меньшие дроны – FPV или типа "Ланцет". Это означает, что даже отдаленные от фронта населенные пункты могут оказаться в зоне поражения. В таком сценарии количество целей резко возрастает: речь идет не об одном аппарате, а о группах – условно 100 – 500 дронов в пределах одной атаки.

Именно поэтому, говорит он, городам придется наращивать плотность РЭБ в разы, чтобы обнаруживать, отслеживать и подавлять сразу большое количество каналов связи и управления. Иначе даже эффективные системы ПВО могут не справиться с такой нагрузкой.

Тимофей Юрков Соучредитель Contra Drone Для того, чтобы система РЭБ хорошо работала, средство РЭБ должно быть едва ли не на каждом здании.

В таком случае система сможет подавлять любые цели – как FPV-дроны, так и большие дроны.

Если подавление происходит за пределами города, дрон падает вне города. Но они уже пытаются применять дроны-"матки": они могут лететь 20 – 30 километров, иногда до 40, и сбрасывать другие дроны – а это уже могут быть сотни целей.

Возможны ли дроны-"матки" на оптоволокне и как меняется угроза?

Юрков объясняет, что сценарий с использованием оптоволокна для дронов-"маток" выглядит малореалистичным с технической точки зрения. По его словам, такая технология эффективна только тогда, когда кабель привязан к наземной станции, а не к подвижному носителю. В случае с "маткой" и FPV-дроном это создает практически неразрешимую проблему синхронизации движения – кабель просто оборвется.

В то же время соучредитель ContraDrone отмечает, что это не уменьшает самой угрозы. Архитектура атак усложняется: появляется распределенная система, где один дрон выполняет функцию носителя, другой – ретранслятора, а еще другие – непосредственно ударные. Поэтому даже уничтожение "матки" не гарантирует уничтожение всей системы управления.

Юрков подчеркивает, что украинские производители уже готовятся к таким сценариям: изучают новые типы управления, работают с партнерами над перехватчиками и анализируют поведение таких комплексных систем. По его мнению, это вопрос не ближайших месяцев, но вполне реалистичной перспективы.

К тому же он упоминает и о других потенциальных угрозах – в частности, реактивных дронах. Несмотря на сложность их перехвата, они имеют слабое место – инерционная навигация на высоких скоростях работает хуже, поэтому при эффективном глушении связи и навигации такие аппараты могут просто терять контроль и не достигать цели.

Тимофей Юрков Сооснователь Contra Drone Такие дроны не могут быть на оптоволокне, поскольку оптоволокно может быть прикреплено только к наземной станции управления. Если крепить его к дрону-"матке", то шанс на разрыв почти 100%, потому что оба объекта движутся. При уничтожении "матки" не факт, что мы уничтожим управление поддронами – это совсем другая система. Но к этому надо быть готовыми, потому что они будут придумывать новые сценарии.

Нужно ли глушить мобильную связь вместе с РЭБ?

Юрков объясняет, что нынешние неудобства для гражданских – прежде всего сбои GPS – являются своеобразным компромиссом между безопасностью и нормальным функционированием города. По его словам, технически Украина уже имеет возможность влиять не только на навигацию, но и на мобильную связь, однако это решение значительно сложнее с точки зрения последствий.

Обратите внимание! Соучредитель ContraDrone отмечает, что современные средства позволяют определять, какими каналами пользуются вражеские дроны – это или мобильные сети (3G, 4G, 5G), или другие типы связи, в частности, mesh-сети. Соответственно, существуют и инструменты для их подавления. Однако на практике российские "Шахеды" сейчас почти не используют мобильную связь, поэтому массового глушения нет смысла применять.

Ключевой вопрос, по словам Юркова, – в правильных алгоритмах.

Если глушить мобильную связь, это нужно делать точечно и контролируемо, чтобы не парализовать работу экстренных служб.

В отличие от GPS, который сейчас глушится достаточно широко, мобильная связь требует более "хирургического" подхода – локального и ситуативного. Он также предполагает, что такие алгоритмы уже могут существовать, но не являются публичными. В то же время пока нет критической необходимости их активно применять, поскольку противник не делает ставку на SIM-карты или мобильные сети в управлении дронами.

Тимофей Юрков Соучредитель Contra Drone Есть средства, которые могут определять, какой связью пользуется "Шахед" – это или 4G, 5G, 3G, или другие сети. И есть средства, которые способны подавлять мобильную связь. Но сейчас "Шахеды" пользуются ею по минимуму, обычно это mesh-сеть – поэтому ее и не глушат. Вопрос в том, что нужен правильный алгоритм подавления, чтобы аварийные службы могли работать. То есть это должно быть локальное решение, а не как с GNSS, который глушится по всему городу и даже дальше.

Зачем гражданским детекторы дронов?

Юрков объясняет, что детекторы дронов – говорится и о разработке ContraDrone Sense 4 – постепенно становятся элементом повседневной безопасности для жителей прифронтовых городов. По его словам, речь идет не о военном инструменте в классическом смысле, а о способе дать гражданским хотя бы базовое понимание ситуации в воздухе – куда движется угроза и есть ли она рядом.

Собеседник отмечает, что такие устройства уже пользуются спросом в таких городах, как Сумы и Харьков, где воздушные атаки происходят регулярно. Детекторы позволяют перехватывать видеосигнал дронов на несколько километров и фактически "видеть" их движение. Это дает людям возможность принимать ситуативные решения – например, изменить маршрут или быстрее найти укрытие.



Детектор Sense-4 / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Юрков отмечает, что это особенно важно в условиях, когда воздушные тревоги продолжаются почти непрерывно, и люди не всегда могут каждый раз реагировать на них одинаково. В таком контексте детектор становится дополнительным инструментом ориентации, который позволяет оценить риск более точно. Он также подчеркивает, что это лишь один из примеров того, как военные технологии постепенно переходят в гражданскую жизнь, адаптируясь под новые потребности безопасности.

Тимофей Юрков Соучредитель Contra Drone Это портативный детектор, который может перехватывать все имеющиеся видеосигналы с разных частот.

Он перехватывает сигнал на 5 – 6 километров, и можно видеть любое аналоговое видео.

Если, например, в Харькове летит "Молния", житель может видеть, что она движется в его район. И тогда человек может принять какое-то решение – хотя бы понимать, где именно есть угроза.

Почему Запад не покупает пока массово украинские РЭБы?

Юрков говорит, что интерес к украинским технологиям РЭБ на Западе есть – и со стороны корпораций, и со стороны государственных структур. По его словам, иностранные партнеры часто предлагают создание совместных предприятий или производства, однако такие проекты упираются в регуляторные ограничения: экспорт и передача технологий требуют согласования украинских спецслужб.

Он отмечает, что, несмотря на заинтересованность, ажиотажа в Европе пока нет. Одной из причин является скорость развития самой технологии: РЭБ меняется настолько стремительно, что покупка актуального решения сегодня не гарантирует его эффективности уже через год. Именно поэтому часть западных политиков выбирает выжидательную позицию – инвестировать позже, когда технологии стабилизируются.

В то же время Юрков подчеркивает, что в других регионах – в частности, в США и странах Ближнего Востока – понимание угрозы приходит быстрее. Там уже осознают, что атаки дронов – это не будущее, а реальность, и средства РЭБ могут значительно удешевить оборону, позволяя глушить значительную часть целей без использования дорогих ракет ПВО.

Собеседник также обращает внимание на технологический прогресс: за последний год появились решения, которые еще недавно казались невозможными – например, системы, способные влиять на спутниковую связь. Однако такие разработки остаются сложными и дорогими, что также сдерживает их массовое внедрение.

Тимофей Юрков Сооснователь Contra Drone Они видят, как стремительно меняется технология РЭБ. И купить что-то, что актуально сейчас, не значит купить что-то, что будет актуальным через год. Я уже слышал, что один из производителей сделал такой РЭБ, который может глушить Starlink – об этом еще год назад нельзя было даже мечтать. А сейчас уже есть средства, которые могут это делать на 5 – 7 километров. Но понимание на Западе пришло с опозданием – и они уже об этом пожалели.

Может ли РЭБ стать драйвером экономики после войны?

Юрков считает, что роль РЭБ для украинской экономики может быть очень значительной – прежде всего благодаря экспортному потенциалу. По его словам, интерес к украинским разработкам уже есть, но развитие этого направления сдерживает сложная и длительная процедура согласования контрактов. В ситуациях, когда иностранные заказчики готовы покупать "здесь и сейчас", задержки на уровне полтора месяца могут стоить упущенных возможностей.

Собеседник объясняет, что в то же время экспорт РЭБ – это прямой приток валюты в страну: компании платят зарплаты, налоги, а также комиссии государственным экспортерам. Таким образом формируется дополнительное наполнение бюджета, что особенно важно в военный период. Именно поэтому, по его мнению, развитие этого направления выгодно не только бизнесу, но и государству в целом.

Тимофей Юрков Соучредитель Contra Drone В то же время есть проблема в структуре согласования контрактов: минимальный срок был где-то полтора месяца.

Многие хотели здесь и сейчас, но нет такой быстрой процедуры для продажи за границу. В то же время приток валюты – это очень классная вещь для экономики: платятся зарплаты, налоги, комиссии государству. Год назад мы даже не думали, что что-то можно будет продавать за границу – сейчас уже есть правила, но еще долгие сроки".

Юрков подытоживает, что сейчас ситуация изменилась, ведь появились четкие правила, но процессы остаются медленными. В перспективе, считает он, их могут упростить – особенно для компаний, которые уже имеют доверие со стороны государства и работают с сектором обороны.