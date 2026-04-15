Наземные роботизированные комплексы стали новыми "дронами" 2025 – 2026 годов. Говорится о важности технологии на поле боя и приспособленность ее к различным задачам. Это логистика, эвакуация и, конечно, бой. Однако и здесь возникли проблемы.
Журналистка Юлия Кириенко-Меринова в апреле этого года сообщила, что на фронте образуется дефицит НРК из-за проблем централизованного снабжения у бригады. По ее словам, военные на передовой переоборудуют НРК для эвакуации подбитых и сожженных наземных дронов.
В заметке Кириенко-Мериновой говорится о таких проблемах:
- Подразделения, которые требуют не менее 30 НРК в месяц для логистики, за три месяца получили только 2 – 7 единиц, тогда как суточные потери могут достигать этих объемов.
- В результате военные вынуждены эвакуировать поврежденные комплексы с поля боя и переоборудовать их, ведь НРК стали критической частью обеспечения – без них сложно доставлять снаряжение, эвакуировать раненых и даже поддерживать работу воздушных дронов.
- Причина задержек, по словам журналистки, провал централизованных закупок: заявки подали еще в январе, но контракты "зависли" из-за возврата НДС на электротранспорт, к которому относят НРК.
- Из-за этого производители не получили оплату, а тысячи готовых комплексов остаются на складах. Пока продолжается бюрократическое дофинансирование, бригады перекрывают дефицит за свой счет – перераспределяют е-Баллы и субвенции, уменьшая закупки FPV-дронов, или обращаются к волонтерам.
24 Канал обратился к военным, которые касаются темы НРК, производителей и Минобороны. Нам удалось получить ответ от батальона НРК Третьей штурмовой бригады Третьего армейского корпуса, 30-й ОМБр и производителя НРК DevDroid. Ответ от Министерства обороны мы не получили в пятидневный срок, он будет опубликован позже, если поступит.
Что говорят военные о поставках НРК и е-Баллах?
Изменения в системе поставок НРК необходимы, считает Виктор Павлов, основатель Школы НРК, офицер батальона НРК Третьей штурмовой бригады Третьего армейского корпуса.
По его мнению, необходимо сначала закупать опытные образцы, а уже потом крупные партии. Такой подход уменьшит риск приобретения средств, которые не подходят для боевого применения.
Павлов также считает нужным увеличить е-Баллы за логистические миссии.
Логистические миссии недооценены, потому что если не дрон, эту миссию пришлось бы выполнять людям. Дрон доставляет провизию и боеприпасы, без которых невозможно удерживать позиции. Логистические миссии также позволяют привезти материалы для построения фортификаций, что тоже сохраняет жизни. Поэтому е-Баллы за логистические миссии нужно увеличивать.
Главное, по мнению Павлова, – это наличие средств на складах. Ведь сама по себе система "е-Баллов" полноценно работает только тогда, когда в наличии есть средства, на которые подразделения могут обменивать заработанные баллы. Если на складах нет НРК, баллы просто невозможно использовать, говорит офицер батальона НРК. Это означает, что контрактирование и поставки должны работать на опережение, чтобы не было пауз в обеспечении.
Украинские НРК / Фото Льва Шевченко, 24 Канал
Должна работать и централизованная, и децентрализованная модель. Централизованная (государственные контракты) позволит производителям иметь понимание развития производства, планировать увеличение мощностей, найм людей и снижать риски инвестирования в масштабирование и R&D. Но сначала должны закупаться опытные образцы и передаваться подразделениям для боевого применения. Только после подтверждения их эффективности следует переходить к закупке больших партий.
Децентрализованная модель позволит закупать и обменивать те средства, которые непосредственно нужны боевому подразделению, а также заказывать то, что уже работает, с чем подразделение приобрело опыт, или для чего есть соответствующая инфраструктура, считает Павлов.
В батальоне "Сапсаны" 30-й ОМБр, которая воюет на Славянском направлении, с 24 Каналом поделились своим видением ситуации с НРК.
Наше подразделение – рота беспилотных наземных систем – является низовым звеном в цепи поставки НРК-дронов, задачей которой является эффективно использовать предоставленные материальные средства. Этим мы и занимаемся. Закупку и поставку дронов в наше подразделение осуществляет соответствующая служба бригады. Насколько нам известно, подавляющее большинство НРК закупаются и поступают к нам за счет государства. Несмотря на это, поставки необходимых средств за счет полученных е-Баллов является лишь механизмом распределения государством имеющихся ресурсов, который направлен на развитие таких подразделений, как наш, и поддержания конкуренции. Наша рота существует всего 4 месяца и активно развивается. У нас большие планы и для их реализации мы всегда нуждаемся в большем количестве ресурсов,
– говорится в комментарии "Сапсанов".
Рота НРК работает по трем основным направлениям, которые развиваются параллельно. Это логистические миссии, эвакуация раненых и павших, а также поражение вражеской пехоты и техники. Сейчас актуальной потребностью является логистическое обеспечение, говорят в 30-й ОМБр.
Потому что боеприпасы, провизия, fpv-дроны нужны на позициях каждый день, и мы направляем свои усилия на покрытие этих потребностей. При этом не забываем совершенствовать и эвакуационную, и ударную составляющую. Ударное направление требует более сложных инженерных решений, а также приобретения определенного опыта. Учитывая это, использование беспилотных летательных и наземных систем становится обязательным. Наземные системы подвергаются большему риску, но могут единовременно доставить большой объем необходимого груза. Отказ от роботизированных комплексов сегодня будет означать увеличение человеческих потерь, предотвращение которых и является основной целью и логикой существования таких подразделений, как наш.
Относительно е-Балов – военные говорят, что заинтересованы в увеличении объема поставок средств, поэтому рост оценки их миссий в е-Балах мог бы этому поспособствовать.
Украинские НРК / Фото Льва Шевченко, 24 Канал
Сейчас среднее количество баллов, которые они получают за одну логистическую миссию НРК составляет около двух.
Учитывая денежную стоимость средств, которые мы используем, а также тот факт, что не все миссии заканчиваются успешно, оценка подобного типа миссий могла бы быть выше. Для успешного выполнения поставленных задач наше подразделение требует значительных материальных ресурсов и высокого уровня обеспечения. Учитывая это, способы поступления ресурсов являются для нас второстепенной проблемой.
Что говорит производитель НРК?
Юрий Порицкий, CEO DevDroid, в комментарии 24 Каналу подтвердил, что компания видит и слышит от военных, что с поставками НРК сейчас есть проблемы. Запрос на такие решения на фронте стабильно высокий, и он продолжает расти – причем на все типы НРК: логистические, эвакуационные, ударные, говорит Порицкий.
В текущем году системные закупки НРК в достаточных объемах пока не состоялись. Аналогичную динамику мы наблюдали и в прошлом году. Выглядит, что такая цикличность, к сожалению, начинает приобретать признаки системности. Сейчас ситуация складывается так, что производители фактически вынуждены работать в режиме "от Пасхи до Рождества": до Пасхи – нет контрактов, а после их появления – до конца года нужно успеть все изготовить и закрыть обязательства,
– отметил руководитель компании-производителя.
Это создает неравномерную нагрузку на производство и существенно затрудняет прогнозируемое масштабирование – ограничивает возможность планировать закупки компонентов, инвестировать в расширение производственных мощностей и формировать стабильные команды, говорит Порицкий.
Кроме того, по его словам, в периоды низкой контрактной нагрузки производители вынуждены самостоятельно обеспечивать операционную устойчивость – покрывать постоянные расходы, содержать квалифицированный персонал и поддерживать производственную готовность без гарантированных заказов.
В то же время важно отдельно подчеркнуть: украинские производители НРК сегодня способны производить столько, сколько нужно – и даже больше. Есть технологии, команды, опыт. Ключевое ограничение сейчас – это бюджеты, ритмичность и прогнозируемость государственных закупок,
– говорит Юрий Порицкий.
Именно это определяет реальные объемы поставок на фронт. Спрос точно не покрыт, но причина – не в индустрии, подытоживает руководитель компании-производителя НРК.