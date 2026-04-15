Наземные роботизированные комплексы стали новыми "дронами" 2025 – 2026 годов. Говорится о важности технологии на поле боя и приспособленность ее к различным задачам. Это логистика, эвакуация и, конечно, бой. Однако и здесь возникли проблемы.

Журналистка Юлия Кириенко-Меринова в апреле этого года сообщила, что на фронте образуется дефицит НРК из-за проблем централизованного снабжения у бригады. По ее словам, военные на передовой переоборудуют НРК для эвакуации подбитых и сожженных наземных дронов.

В заметке Кириенко-Мериновой говорится о таких проблемах:

Подразделения, которые требуют не менее 30 НРК в месяц для логистики, за три месяца получили только 2 – 7 единиц, тогда как суточные потери могут достигать этих объемов.

В результате военные вынуждены эвакуировать поврежденные комплексы с поля боя и переоборудовать их, ведь НРК стали критической частью обеспечения – без них сложно доставлять снаряжение, эвакуировать раненых и даже поддерживать работу воздушных дронов.

Причина задержек, по словам журналистки, провал централизованных закупок: заявки подали еще в январе, но контракты "зависли" из-за возврата НДС на электротранспорт, к которому относят НРК.

Из-за этого производители не получили оплату, а тысячи готовых комплексов остаются на складах. Пока продолжается бюрократическое дофинансирование, бригады перекрывают дефицит за свой счет – перераспределяют е-Баллы и субвенции, уменьшая закупки FPV-дронов, или обращаются к волонтерам.

24 Канал обратился к военным, которые касаются темы НРК, производителей и Минобороны. Нам удалось получить ответ от батальона НРК Третьей штурмовой бригады Третьего армейского корпуса, 30-й ОМБр и производителя НРК DevDroid. Ответ от Министерства обороны мы не получили в пятидневный срок, он будет опубликован позже, если поступит.

Что говорят военные о поставках НРК и е-Баллах?

Изменения в системе поставок НРК необходимы, считает Виктор Павлов, основатель Школы НРК, офицер батальона НРК Третьей штурмовой бригады Третьего армейского корпуса.

По его мнению, необходимо сначала закупать опытные образцы, а уже потом крупные партии. Такой подход уменьшит риск приобретения средств, которые не подходят для боевого применения.

Читайте также "Воевать должны роботы, а не люди": на что способны НРК на поле боя и почему Украине нужны сотни тысяч

Павлов также считает нужным увеличить е-Баллы за логистические миссии.

Виктор Павлов основатель Школы НРК, офицер батальона НРК Третьей штурмовой бригады Третьего армейского корпуса Логистические миссии недооценены, потому что если не дрон, эту миссию пришлось бы выполнять людям. Дрон доставляет провизию и боеприпасы, без которых невозможно удерживать позиции. Логистические миссии также позволяют привезти материалы для построения фортификаций, что тоже сохраняет жизни. Поэтому е-Баллы за логистические миссии нужно увеличивать.

Главное, по мнению Павлова, – это наличие средств на складах. Ведь сама по себе система "е-Баллов" полноценно работает только тогда, когда в наличии есть средства, на которые подразделения могут обменивать заработанные баллы. Если на складах нет НРК, баллы просто невозможно использовать, говорит офицер батальона НРК. Это означает, что контрактирование и поставки должны работать на опережение, чтобы не было пауз в обеспечении.



Украинские НРК / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Виктор Павлов основатель Школы НРК, офицер батальона НРК Третьей штурмовой бригады Третьего армейского корпуса Должна работать и централизованная, и децентрализованная модель. Централизованная (государственные контракты) позволит производителям иметь понимание развития производства, планировать увеличение мощностей, найм людей и снижать риски инвестирования в масштабирование и R&D. Но сначала должны закупаться опытные образцы и передаваться подразделениям для боевого применения. Только после подтверждения их эффективности следует переходить к закупке больших партий.

Децентрализованная модель позволит закупать и обменивать те средства, которые непосредственно нужны боевому подразделению, а также заказывать то, что уже работает, с чем подразделение приобрело опыт, или для чего есть соответствующая инфраструктура, считает Павлов.

В батальоне "Сапсаны" 30-й ОМБр, которая воюет на Славянском направлении, с 24 Каналом поделились своим видением ситуации с НРК.

К теме "Славянск – следующая цель": интервью с комбатом 30-й ОМБр о планах россиян, самую тяжелую зиму и проблему СЗЧ в армии

Наше подразделение – рота беспилотных наземных систем – является низовым звеном в цепи поставки НРК-дронов, задачей которой является эффективно использовать предоставленные материальные средства. Этим мы и занимаемся. Закупку и поставку дронов в наше подразделение осуществляет соответствующая служба бригады. Насколько нам известно, подавляющее большинство НРК закупаются и поступают к нам за счет государства. Несмотря на это, поставки необходимых средств за счет полученных е-Баллов является лишь механизмом распределения государством имеющихся ресурсов, который направлен на развитие таких подразделений, как наш, и поддержания конкуренции. Наша рота существует всего 4 месяца и активно развивается. У нас большие планы и для их реализации мы всегда нуждаемся в большем количестве ресурсов,

– говорится в комментарии "Сапсанов".

Рота НРК работает по трем основным направлениям, которые развиваются параллельно. Это логистические миссии, эвакуация раненых и павших, а также поражение вражеской пехоты и техники. Сейчас актуальной потребностью является логистическое обеспечение, говорят в 30-й ОМБр.

Потому что боеприпасы, провизия, fpv-дроны нужны на позициях каждый день, и мы направляем свои усилия на покрытие этих потребностей. При этом не забываем совершенствовать и эвакуационную, и ударную составляющую. Ударное направление требует более сложных инженерных решений, а также приобретения определенного опыта. Учитывая это, использование беспилотных летательных и наземных систем становится обязательным. Наземные системы подвергаются большему риску, но могут единовременно доставить большой объем необходимого груза. Отказ от роботизированных комплексов сегодня будет означать увеличение человеческих потерь, предотвращение которых и является основной целью и логикой существования таких подразделений, как наш.

Относительно е-Балов – военные говорят, что заинтересованы в увеличении объема поставок средств, поэтому рост оценки их миссий в е-Балах мог бы этому поспособствовать.



Украинские НРК / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Сейчас среднее количество баллов, которые они получают за одну логистическую миссию НРК составляет около двух.

Учитывая денежную стоимость средств, которые мы используем, а также тот факт, что не все миссии заканчиваются успешно, оценка подобного типа миссий могла бы быть выше. Для успешного выполнения поставленных задач наше подразделение требует значительных материальных ресурсов и высокого уровня обеспечения. Учитывая это, способы поступления ресурсов являются для нас второстепенной проблемой.

Что говорит производитель НРК?

Юрий Порицкий, CEO DevDroid, в комментарии 24 Каналу подтвердил, что компания видит и слышит от военных, что с поставками НРК сейчас есть проблемы. Запрос на такие решения на фронте стабильно высокий, и он продолжает расти – причем на все типы НРК: логистические, эвакуационные, ударные, говорит Порицкий.

В текущем году системные закупки НРК в достаточных объемах пока не состоялись. Аналогичную динамику мы наблюдали и в прошлом году. Выглядит, что такая цикличность, к сожалению, начинает приобретать признаки системности. Сейчас ситуация складывается так, что производители фактически вынуждены работать в режиме "от Пасхи до Рождества": до Пасхи – нет контрактов, а после их появления – до конца года нужно успеть все изготовить и закрыть обязательства,

– отметил руководитель компании-производителя.

К теме Еще один боевой робот: что умеет новый НРК "БИЗОН-Л", который получил зеленый свет

Это создает неравномерную нагрузку на производство и существенно затрудняет прогнозируемое масштабирование – ограничивает возможность планировать закупки компонентов, инвестировать в расширение производственных мощностей и формировать стабильные команды, говорит Порицкий.

Кроме того, по его словам, в периоды низкой контрактной нагрузки производители вынуждены самостоятельно обеспечивать операционную устойчивость – покрывать постоянные расходы, содержать квалифицированный персонал и поддерживать производственную готовность без гарантированных заказов.

В то же время важно отдельно подчеркнуть: украинские производители НРК сегодня способны производить столько, сколько нужно – и даже больше. Есть технологии, команды, опыт. Ключевое ограничение сейчас – это бюджеты, ритмичность и прогнозируемость государственных закупок,

– говорит Юрий Порицкий.

Именно это определяет реальные объемы поставок на фронт. Спрос точно не покрыт, но причина – не в индустрии, подытоживает руководитель компании-производителя НРК.