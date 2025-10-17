В войне технологии часто становятся решающим фактором, и наземные роботизированные комплексы (НРК) уже не просто экзотика – они имеют потенциал стать такой же неотъемлемой частью арсенала, как FPV-дроны или беспилотники в целом. Во фронтовых условиях эти железные помощники могут выполнять логистические миссии, разведку, эвакуацию или даже вести огонь, минимизируя риски для живой силы. Производством НРК занимается и Европа – один из производителей поставляет комплексы Украине.

В то же время существуют определенные проблемы, подчеркивают разработчики: по сравнению с миллионами дронов количество поставленных НРК исчисляется тысячами, что для поля боя – капля в море. Чтобы понять, насколько далеко зашли эти разработки и с какими вызовами сталкиваются разработчики, 24 Канал пообщался с производителями и представителями государства.

НРК: от эстонских до ГУРовских

НРК – не новейшая тема для этой войны. Например, еще в 2023 году эстонская компания Milrem Robotics подписала с Укроборонпромом соглашение о разработке роботизированных систем. А вообще эстонские НРК на поле боя – с 2022 года.

Между тем партнерство расширяется. Milrem Robotics должна поставить Украине более 150 наземных роботизированных комплексов THeMIS в рамках помощи, которую финансирует и координирует правительство Нидерландов. Значительная часть техники будет собрана в сотрудничестве с компанией VDL Defentec.

Партию роботов официально представили 6 октября на предприятии VDL в городе Борн. В мероприятии приняли участие министр обороны Нидерландов Рубен Брегельманс, представители Milrem Robotics и руководство VDL. Хотя о самой передаче стало известно еще в сентябре, только теперь официально подтвердили страну-донора.

Производство и поставки будет выполнять подразделение Milrem Robotics Netherlands в тесной координации с VDL Defentec, которая создает на своем предприятии отдельную линию окончательной сборки роботов. Эта производственная база спроектирована с учетом масштабирования, то есть ее можно будет быстро расширить для дальнейших партий или новых моделей.

Milrem Robotics также обеспечит подготовку украинских операторов и технического персонала, чтобы гарантировать эффективное использование и обслуживание систем на поле боя.

Для нас большая честь возглавить этот проект в партнерстве с Нидерландами и VDL. Платформа THeMIS уже доказала свою эффективность в боевых условиях, и мы уверены, что эта партия существенно усилит обороноспособность Украины,

– заявил генеральный директор Milrem Robotics Кулдар Веерси.

Новые роботы дополнят 15 THeMIS, которые уже работают в Украине с 2022 года и доказали свою эффективность в реальных боевых условиях.

Эта инициатива демонстрирует силу европейской оборонной кооперации и способность наших компаний быстро масштабировать производство и вносить вклад в международную безопасность. Запуск сборочной линии в Борне создает основу для будущих совместных проектов Milrem Robotics и VDL в Нидерландах,

– добавил генеральный директор VDL Groep Виллем ван дер Легте.

Платформа THeMIS используется или находится на вооружении в 19 странах, что делает ее самым распространенным наземным беспилотником в своем классе.



Роботы TheMIS / Фото Milrem Robotics

В то же время украинское направление также активизируется: Легион ГУР (при Главном управлении разведки) еще летом объявил о запуске внутреннего производства наземных роботов под названием "Легит". Его разработали совместно с операторами и инженерами UAV CYCLONE group в сотрудничестве с инженерами DIU Legion Support.

Из обнародованных кадров видно, что "Легит" – компактный многофункциональный НРК, способный выполнять как логистические, так и ударные задачи, писал "Милитарный".

Гусеничный дрон "Легит": смотрите видео

В логистической версии к платформе присоединяется прицеп для перевозки боеприпасов, провианта или других грузов.

В ударной конфигурации на платформу устанавливают боевой модуль с двумя пехотными гранатометами, что позволяет применять дрон для огневой поддержки штурмовых групп и уничтожения вражеских укреплений.

Кроме того, предусмотрена опция использования "Легита" как ударного дрона-камикадзе – с установкой взрывного заряда, который детонирует при приближении к цели.

Но TheMIS и "Легит" украинский арсенал НРК не ограничивается – об остальных частных производителях читайте дальше.

Нужны сотни тысяч НРК, а не десятки

Отрасль производства наземных роботизированных комплексов (НРК) в Украине постепенно развивается, однако темпы ее роста пока не соответствуют ожиданиям военных. Об этом в комментарии 24 Канала рассказал представитель компании "Роботизированные системы", которая производит НРК PONY, Visluk и Pixel.

Отрасль начала развиваться, но не теми темпами, на которые рассчитывают военные и производители. К НРК должно быть такое же отношение, как к FPV-дронам: это должен быть расходный материал. Если один дрон поражен, военные должны сразу иметь возможность взять другой и продолжить миссию. Ведь главная цель этих систем – сохранить жизни людей,

– объясняет представитель компании.

По его словам, государственный дефенс-кластер Brave1 существенно помогает разработчикам – с сертификацией, грантами и техническими вопросами. Однако одна из главных проблем отрасли – бронирование специалистов.

Мы около девяти месяцев занимались разработками, и только после этого получили первый грант. А бронирование команды удалось оформить почти через год. И сейчас, насколько известно, процесс бронирования снова усложнился для новых заявителей,

– рассказывает собеседник.

Что касается кодификации, то этот процесс стал несколько проще: бюрократии еще хватает, но ее можно пройти, говорит представитель компании. К тому же для закупок по негосударственным программам кодификация уже не обязательна: воинские части или благотворительные фонды могут напрямую заключать договоры с производителями.

По мнению производителя, запланированные государством объемы закупок не покрывают реальных потребностей фронта.

На этот год, по данным из открытых источников, планировалось произвести около 15 тысяч НРК. Но если посмотреть в масштабах фронта, это ни о чем. Реально нужно хотя бы 100–200 тысяч, чтобы ситуация существенно изменилась,

– отмечает представитель "Роботизированных систем".

Он добавляет, что расширение kill-зоны до 25 – 30 километров изменило логистику на фронте: "НРК сейчас работают не только на первой, но и на второй-третьей линиях обороны. Ведь оптоволоконные дроны позволяют выполнять задачи дальше от передовой. На передовой сейчас большие и средние НРК практически не имеют шансов – их уничтожают еще на подходе".

Пока на фронте реально используются не более десятка моделей украинских НРК: это производители, которые смогли наладить серийное производство хотя бы в количестве 10–20 единиц. Массовое производство, по мнению представителя "Роботизированных систем", могло бы существенно снизить стоимость техники.

Когда таких машин будет больше, их цена может упасть вдвое. И тогда к ним перестанут относиться как к "вундервафле", которая должна решить все проблемы. Это просто техника, которая должна выполнить миссию вместо человека. Если она уничтожена, главное, что не пострадал оператор,

– объясняет собеседник.

В завершение специалист сравнил стоимость НРК с традиционной бронетехникой: "Стоит посмотреть, сколько стоит двигатель для БМП – на эти деньги можно купить несколько НРК. А задачи они часто выполняют похожие, потому что 80–90% всех перемещений на войне – это логистика, а не боевые столкновения".

Зависимость от Китая и нехватка квалифицированных работников

Государство создало инструменты, которые позволяют быстро кодифицировать работающий продукт, поэтому сам процесс кодификации сегодня не сложный, но требует внимания и работы. Такую оценку в комментарии 24 Каналу дал соучредитель и директор компании Tencore, производителя НРК TerMIT, Максим Васильченко.



Максим Васильченко / Фото предоставлено Tencore

По его мнению, ключевые сложности производства НРК в Украине – типичны для отрасли: нехватка квалифицированных работников и потребность изменений в учебной системе.

Максим Васильченко Сооснователь и директор компании Tencore Нам нужно всем вместе прорабатывать образовательную отрасль, готовить специалистов под наши направления – машиностроение, кибертехника, киберзащита. Поэтому мы сейчас все свои усилия акцентируем туда.

Еще одна серьезная проблема – зависимость от китайских комплектующих и нестабильное качество больших партий: "На первую партию тебе дают качественный товар, а когда заказываешь большую партию, получаешь некачественный. Это очень большая проблема для нас".

В ответ Tencore наращивает локальное производство и создает внутренние цеха и лабораторию контроля качества: "Мы формируем и строим лабораторию с руководителями качества, имеем определенное оборудование, чтобы контролировать качество материалов", – отмечает директор.



НРК TerMIT / Фото предоставлено Tencore

Васильченко называет сегмент НРК очень перспективным: военные, которые один раз применили наземный беспилотный комплекс для логистики, уже не возвращаются к ручной переноске грузов: "Дистанционное управление прежде всего спасает наших пацанов. Людей не хватает, а технику можем сделать. Техника гораздо дешевле, когда ее теряешь, чем потерять бронетехнику, и человек остается живым".

Спрос, по его словам, растет: в подразделениях, которые имеют опыт и финансирование, НРК заменяют традиционную логистику и иногда полностью отказываются от бронетехники на определенных направлениях. Васильченко также напоминает о конкретных примерах эвакуаций и спасательных миссий, которые доказали эффективность технологий.

Максим Васильченко Соучредитель и директор компании Tencore Например, в Пятой штурмовой бригаде ребята за месяц 10 раненых людей эвакуировали без риска для других. И это большая победа для нас как для страны. Потому что именно в Украине создались такие технологии, которые позволяют это делать. Поэтому внимательно сейчас надо собирать информацию и обратную связь от военных, делать правильную аналитику, работу над ошибками использовать это в том, чтобы повышать качество собственного производства и изделий.

Ratel Robotics: "Поддержка государства – топ"

Индустрия наземных роботизированных комплексов (НРК) в Украине за последний год существенно изменилась: производители перешли от вопросов масштабирования к интеграции искусственного интеллекта в свои изделия, подтверждает в комментарии 24 Каналу Тарас Остапчук, CEO компании Ratel Robotics.

Если в начале 2025 года мы говорили о масштабировании, то по состоянию на сейчас 90% производителей уже масштабировались и работают над интеграцией искусственного интеллекта. То есть мы переходим к серьезному R&D существующих решений, что существенно повышает их эффективность,

– объясняет Остапчук.

Потребности армии быстро растут: по словам Остапчука, цифра в 15 тысяч НРК, о которой шла речь в начале года, уже не соответствует текущим потребностям войска.

Если в начале года было лишь несколько взводов или рот НРК, то сейчас уже формируются батальоны наземных роботов. Поэтому спрос вырос в несколько раз. На конец 2025 года потребность может достигать 25 тысяч роботов,

– отмечает CEO Ratel Robotics.

Остапчук отмечает, что рост количества подготовленных экипажей и учебных баз прямо влияет на объемы необходимого производства: "Если увеличивается количество экипажей, можно математически рассчитать, сколько нужно роботов. И эта цифра стабильно растет".

Поддержка государства – на топовом уровне, оценивает Остапчук, в частности, грантовые программы: "Государство максимально включено: дает контракты, кредиты для масштабирования, а программа Brave1 – гранты для R&D". По словам Остапчука, эффективность НРК на фронте очевидна: "В тех батальонах, где логистику выполняют роботы, потери среди людей равны нулю. Потеряли робота – хорошо, человек выжил. Присылаем нового. Это главное, и именно поэтому количество пользователей растет".

DevRoid: "Очевидно, что спрос на НРК – огромный"

Процесс кодификации наземных роботизированных комплексов сейчас довольно прозрачный и понятный, как подтверждает 24 Каналу Юрий Порицкий, CEO производителя НРК DevDroid. На сайте Минобороны, по его словам, есть необходимые документы, шаблоны и четкие технические требования, по которым ориентируются производители.

Главная предпосылка для начала кодификации – наличие опытного образца, соответствующего конструкторской документации (КД) и техническим условиям (ТУ). ТУ – это нормативный документ, который устанавливает требования к ТТХ, качеству, безопасности, маркировке, упаковке и хранению продукции, а также процедурам подтверждения соответствия. Ранее ТУ согласовывались с военными представительствами; после их расформирования, как сообщают участники рынка, утверждение можно провести через Министерство экономики, что значительно ускорило процесс,

– отмечает Порицкий.

Однако ликвидация военных представительств имеет две стороны, говорит собеседник. С одной стороны, это уменьшает бюрократию и ускоряет внедрение новых решений. С другой – исчезает дополнительный военный контроль, который ранее обеспечивал повторные испытания и соблюдение стандартов, и эта функция теперь в большой степени ложится на производителей. Таким образом, государство фактически перекладывает ответственность за качество на разработчиков – это одновременно повышает риск появления некачественных или сырых образцов.

В производстве НРК основные проблемы связаны с комплектующими и налоговыми преференциями, делится Порицкий. Государственные контракты часто не позволяют закупать детали с запасом и не учитывают брак, из-за чего производителям приходится заменять дефектные компоненты за свой счет. Налоговые преференции (освобождение от НДС и пошлины) действуют для комплектующих в рамках контракта, но не распространяются на запасные части или элементы для R&D, что создает дополнительную нагрузку на компании. Также перечень кодов УКТВЭД, по которым предоставляются преференции, ограничен: часть критических компонентов в него не входит; расширение списка могло бы снизить расходы и стимулировать развитие отрасли.

Сегмент наземных роботизированных комплексов в Украине – одно из наиболее перспективных направлений в сфере оборонных технологий. В начале полномасштабного вторжения основной фокус разработчиков был на беспилотниках. Мы стартовали наши разработки в 2023 году, и тогда рынок измерялся десятком изделий. Сейчас – это сотни НРК различного назначения,

– отмечает CEO DevRoid.

Это логическая эволюция: дроны обеспечили преимущество в воздухе, а теперь появляется потребность в технологиях, которые помогут уменьшить риски для пехоты и выполнять опасные задачи на земле – штурмовые действия, эвакуацию раненых, логистику, разминирование, добавляет Порицкий.



Продукция DevRoid / Фото предоставлено компанией

DevDroid, в частности, создал Droid Box – универсальную модульную систему управления, которая ускоряет адаптацию платформ под фронтовые нужды. Украинский рынок наземных роботизированных комплексов движется к консолидации – производители объединяют свои разработки, чтобы ускорить развитие и масштабирование решений.



Так, НРК Numo интегрирует наш модуль Droid Box, который добавляет платформе интеллектуальные коммуникационные возможности. На основе логистических платформ создаются боевые системы: Droid Raw 12.7 – результат сотрудничества DevDroid с производителем платформы Ravlyk, на который установлен боевой модуль Wolly 12.7. Zmiy Droid 12.7 – совместная разработка DevDroid и Rovertech, объединяющая платформу Zmiy с турелью Wolly и программно-аппартным комплексом Droid Box.

Такие партнерства демонстрируют новую фазу развития отрасли: компании не соревнуются между собой, а создают совместные экосистемы, в которых модульные решения взаимодействуют по единым стандартам связи, искусственного интеллекта и управления. Это сокращает время на R&D, снижает затраты и формирует основу для появления сильных украинских технологических конгломератов,

– объясняет Порицкий.

Первый продукт DevRoid – боевой модуль Wolly 7.62 для дистанционного ведения огня. Сотни таких модулей уже работают на фронте, говорит Порицкий. По запросу военных компания продолжила развитие линейки продуктов: следующим шагом стала интеграция модулей на наземные платформы, чтобы увеличить радиус действия и обеспечить возможность проведения наступательных операций. Так появился разведывательно-ударный наземный роботизированный комплекс Droid TW с пулеметом и гранатометом.

Изделия DevRoid активно использует первая в войске рота ударных НРК "NC13" в составе 3-й отдельной штурмовой бригады: модули и комплексы показывают свою эффективность в реальных боевых условиях, добавляет собеседник:

Само создание отдельной роты, специализирующейся на наземных работах, и особенно ударных, – это четкий индикатор спроса и доверия со стороны военных. Такое структурное изменение свидетельствует о том, что эти системы уже стали важным тактическим инструментом военных. Цель DevDroid – изменить саму логику ведения боя. Наш принцип: "Контролируй бой удаленно" – означает не просто перенос огня на безопасную дистанцию, а комплексную трансформацию подхода к выполнению боевых задач: оператор остается под защитой, а дроид берет на себя наиболее рисковые этапы операции – разведку и непосредственное поражение цели.

Комбинация дистанционного управления, стабильной связи и систем автоматического наведения повышает точность, сокращает время реакции и минимизирует человеческие потери, делая операции более эффективными и предсказуемыми. Поэтому очевидно, что спрос на эти изделия огромный, отмечает CEO DevRoid. Военные стремятся получать надежную технику, которую можно быстро научиться эксплуатировать и обслуживать.

Подразделения, которые уже имеют опыт применения НРК, отмечают существенное снижение рисков для личного состава, ведь роботы берут на себя самые опасные задачи. НРК постепенно станут таким же незаменимым элементом тактики, как беспилотники в воздухе.

"Воевать должны роботы, а не люди": позиция Brave1

В оборонном кластере Brave 1 наземные роботизированные комплексы называют одним из приоритетов, который строили почти с нуля. В начале полномасштабного вторжения почти не было компаний в этом секторе, прокомментировали 24 Каналу в Brave1. Сейчас на платформе Brave1 зарегистрировано более 550 НРК от более чем 270 производителей, а более 70 разработок уже кодифицированы по стандартам НАТО.

НРК могут выполнять различные задачи: логистические (подвоз грузов и эвакуации раненых), инженерные (минирование, разминирование и штурмовые камикадзе-операции), боевые (предназначены для поражения врага), турели для противовоздушной обороны, камикадзе (недорогие и простые в серийном производстве, способные нести не менее 20 килограммов взрывчатой массы).

Brave1 фокусируется на развитии таких направлений:

автономные зенитные турели, которые способны обнаруживать, отслеживать и уничтожать воздушные угрозы типа Shahed;

зенитные турели малого калибра для противодействия малоразмерным дронам типа FPV;

автономные логистические беспилотные транспортные средства;

НРК для логистических операций и эвакуации раненых с рабочей дальностью от 50 км, надежной связью, быстросменными аккумуляторами и опцией быстрой зарядки;

инженерные НРК для разминирования и минирования.

Главная цель НРК – спасать жизни наших защитников, позволяя выполнять задачи на безопасном расстоянии. Потому что воевать должны роботы, а не люди,

– говорят в Brave1.

Кластер подтверждает существенный рост спроса со стороны войска: все больше подразделений хотят работать с наземными роботизированными комплексами. Только за последние три месяца количество логистических миссий с использованием НРК выросло почти вдвое. Удвоилось и количество воинских частей, которые уже имеют такие системы в своем распоряжении.

Если раньше эвакуацию раненых или доставку грузов выполняли в основном на авто, то сейчас около 70% подразделений перешли на использование роботов. Те, кто имел опыт работы с НРК ранее, активно масштабируют применение, и это лучший показатель эффективности технологии, отмечают 24 Каналу в Brave1.