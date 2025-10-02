В сентябре 2025 года Европа столкнулась с новым для себя этапом войны, когда российские дроны залетели на территорию НАТО. Ранее российское вооружение уже залетало на территорию НАТО, но не в таком масштабе. В сентябре вражеские "Герберы" залетели на десятки километров вглубь Польши.

Если дешевые беспилотники могут легко нарушить воздушное пространство ЕС, то традиционные средства противовоздушной обороны требуют пересмотра – это логичное решение. Ведь противоракеты стоимостью в сотни тысяч и миллионы долларов – слишком дорогие игрушки для дешевых БПЛА. Ответом стала идея создания "Стены дронов" – единой системы защиты на восточной границе Европы, что должно защитить как страны ЕС, так и Украину от новой угрозы. Но быстро ли ее создаст Европа со своей бюрократией?

24 Канал пообщался с украинскими производителями вооружения и Defence экспертами об их честной оценке этой инициативы. В этом нам, в частности, помогли разобраться представители производителей боевых дронов TechEx, экс-офицер Воздушных сил, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, а также главный редактор военно-аналитического портала Defence Express Олег Катков.

Читайте также Нужно тысячи в день: что такое дроны-перехватчики и смогут ли закрыть небо от "Шахедов"

Как атака дронов на Польшу изменила подход Европы?

В ночь на 10 сентября 2025 года Россия осуществила массированный удар по Украине с применением беспилотников, часть которых вошла в воздушное пространство Польши. Речь идет о группе из примерно 19 ударных дронов, нарушивших границу НАТО, несколько из них были сбиты силами Альянса в польском небе. Москва поспешила заявить, что не планировала целей на территории Польши, но в Варшаве не сомневаются, что российские дроны оказались там намеренно, а не случайно – об этом заявил министр иностранных дел Радослав Сикорский.

Этот случай обнажил слабое место коллективной безопасности. Оказалось, что для перехвата относительно дешевых дронов (каждый стоит всего десятки тысяч долларов) приходится применять дорогостоящее вооружение и истребители. Такая диспропорция – выпуск ракет стоимостью миллионы по дронам-"камикадзе" за десятки тысяч – играет на руку агрессору и истощает запасы ПВО Запада. Урок польского неба стал очевидным – нужны новые, экономически эффективные средства противодействия дронам.

Уже через несколько часов после инцидента прозвучало заявление из Брюсселя. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Европе необходимо построить "Стену дронов" на своем восточном фланге. Речь идет о создании интегрированной системы противодействия беспилотникам, которая действовала бы в режиме реального времени. Фон дер Ляйен подчеркнула: это должна быть "европейская способность, разработанная совместно, развернута вместе и поддерживаемая вместе", способная мгновенно реагировать на угрозы.

Иными словами, инцидент в Польше запустил процесс переосмысления подходов к ПВО – от фрагментарной национальной обороны к общей антидроновой "стене" для всего ЕС и даже Украины.

Какой план у "Стены дронов" и какова роль Украины?

Идея "стены дронов" в заявлениях еврочиновников и политиков быстро превращается в конкретный проект с политической волей и финансированием. Говорится и об участии Украины – об использовании военных наработок государства, которое уже более полутора лет противостоит массированным атакам дронов. ЕС готов инвестировать миллиарды евро, чтобы построить общую систему защиты с технологий, хорошо показавших себя в Украине.

Ключевую роль в реализации плана играет еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс. Именно он инициировал созыв совещания министров обороны восточноевропейских стран и Украины для обсуждения "Стены дронов".

Интересно! На совещание изначально не пригласили Венгрию и Словакию, которые фактически находятся в орбите Кремля. Но впоследствии президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что страна может присоединиться к проекту "Стены дронов". Он подчеркнул, что Словакия является полноправным членом НАТО и участвует в консультациях по статье 4 Вашингтонского договора. По его словам, пока говорится лишь о начальной инициативе Еврокомиссии, поэтому делать преждевременные выводы рано.



Также после "залета" неизвестных дронов в Данию, Норвегию и Швецию, Данию пригласили на совещание ЕС по созданию стены дронов на восточной границе Европейского союза.

Украина также приглашена присоединиться к обсуждению, ведь этот проект призван защищать не только членов ЕС, но и наше государство как часть общего пространства безопасности. Представитель Еврокомиссии Томас Ренье прямо заявил, что это включает защиту "прифронтовых стран и Украины от потенциальных атак дронов".

26 сентября встреча состоялась и на ней все же присутствовала Венгрия, а также Болгария, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия и Финляндия. Переговоры вела Еврокомиссия, а НАТО участвовало как наблюдатель. Украину также пригласили, а на фоне встречи на прошлой неделе Владимир Зеленский объявил о начале экспорта украинского оружия, отменив соответствующие ограничения военного положения.

Страны согласились перейти от концепции к практическим действиям. Основой станет "дроновая стена", которая будет охватывать все страны ЕС. Она будет включать:

передовые системы обнаружения, отслеживания и перехвата;

сухопутные оборонительные средства, в частности противомобильные системы;

морскую безопасность Балтийского и Черного морей;

космический мониторинг.

К теме Украина запускает экспорт оружия: Зеленский сказал, от каких стран есть большой запрос

Тему продолжат обсуждать на следующей неделе на неформальном саммите лидеров ЕС в Копенгагене – она должна занять одно из ведущих мест в повестке дня.

Россия проверяет готовность ЕС и НАТО, наш ответ должен быть решительным, единым и немедленным. На сегодняшней встрече мы решили двигаться от дискуссий к конкретным действиям,

– цитирует Euronews заявление Кубилюса на пресс-конференции в Финляндии после онлайн-переговоров.

Комиссар подчеркнул, что "стена дронов" будет выполнять две функции – обнаружения и вмешательства, причем первоочередная задача – наладить эффективное обнаружение. "Конечно, нам надо изучить и эффективные средства уничтожения", – добавил он.

По словам Кубилюса, дроновая стена станет лишь одной из трех составляющих более широкого проекта "Стража восточного фланга": в него также войдут сухопутная стена и морская стена. Время реализации пока не определено – эксперты предполагают около года, но комиссар выразил сомнение в точности этой оценки. Комиссия будет работать с государствами-членами, промышленностью и Украиной над более детальной дорожной картой.

Министр обороны Денис Шмыгаль на встрече подтвердил готовность Украины участвовать в "стене дронов":

Мы уже сейчас стремимся и можем играть активную роль в защите Европы от российской дроновой угрозы. Во время разговора мы сфокусировались на конкретных шагах реализации этого проекта, инициированного Еврокомиссией. "Стена дронов" создаст принципиально новую оборонную экосистему в Европе, частью которой готова быть и Украина. Вместе с союзниками мы будем координировать наше противодействие провокациям России в небе и внедрять эффективные решения.

По словам Шмыгаля, Украина рассчитывает на подписание соответствующей декларации с партнерами уже в октябре, а сейчас готова отправлять технические команды для подготовки.

Михаил Федоров и Андрюс Кубилюс / Фото из телеграм-канала FEDOROV

Интересно! Андрюс Кубилюс посещал Украину в сентябре, где на выставке оборонных технологий Defense Tech Valley встретился с вице-премьером Михаилом Федоровым. "Вместе уже работаем над BraveTech EU – важным проектом, который позволяет тестировать инновации партнеров на фронте и интегрирует украинский defense tech в европейский рынок. Также будем выдавать гранты для стартапов, решения которых станут геймченджерами", – написал Федоров.

Еще одно важное измерение проекта – финансовое и институциональное. Брюссель планирует задействовать новый оборонный инструмент SAFE (Security Action for Europe), чтобы профинансировать "стену дронов", говорится в материале FT. Восточные страны-члены уже могут рассчитывать почти на 100 миллиардов евро кредитов из общего пакета в 150 миллиардов, заложенных под бюджет ЕС на оборону. Эти средства, по словам представителей Еврокомиссии, помогут в реализации инициативы, если государства-члены согласятся на совместный подход к защите союза. То есть ЕС фактически стимулирует страны объединить усилия и не строить разрозненные "заборчики", а инвестировать в единый щит.

Читайте также Как Украина становится дроновой сверхдержавой и что делает, чтобы выиграть гонку в войне с Россией

Оборонная позиция Европы слишком фрагментирована, но именно в этой сфере нам действительно нужна значительно большая координация. Не может быть так, что одно (пограничное) государство делает одно на своей границе, а другое – что-то другое. Россия просто будет подстраивать свой подход под наши слабые места,

– приводит FT предупреждение анонимного представителя ЕС.

Именно поэтому фон дер Ляйен настаивает на общей европейской способности, а не отдельных разрозненных системах.

Важно, что Евросоюз хочет привлечь к этому проекту украинский опыт и технологии. Урсула фон дер Ляйен объявила о создании отдельного альянса дронов с Киевом, на который предусмотрено 6 миллиардов евро – чтобы превратить украинскую изобретательность в преимущество на поле боя и совместную индустриализацию. Фактически речь идет о совместном производстве и развитии антидроновых средств с участием Украины. И это логично: Украина – единственная страна Европы, ведущая современную войну против России, говорит глава ОП Андрей Ермак, и за последние годы именно беспилотники играют ключевую роль на поле боя.

Обратите внимание! 24 Канал обратился в офис Кубилюса за дополнительными комментариями о технологических деталях "стены дронов" и сроках ее реализации, однако в ответ там отметили, что на нынешнем этапе подробные ответы будет сложно предоставить, "ведь обсуждения с государствами-членами только начинаются".

Тем временем западные соседи Украины уже непосредственно обращаются за украинским опытом. 18 сентября в Киеве побывал вице-премьер – министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, и по итогам встречи с ним украинский премьер Денис Шмыгаль анонсировал создание совместной оперативной группы по беспилотным системам Украина – Польша. В ее состав войдут представители оборонных ведомств и армий обеих стран, чтобы координировать разработку новых технологий и обучение специалистов.

Эта инициатива имеет несколько измерений.

Во-первых, интеграция новейших технологий защиты и запуск совместных проектов в сфере воздушных, морских и наземных дронов, роботизированных систем – для усиления обороны критической инфраструктуры.

Во-вторых, углубление кооперации между украинскими и польскими оборонными предприятиями, взаимный обмен опытом и производственными возможностями.

Украина является мировым лидером в сфере беспилотных систем, поэтому мы готовы развивать совместные проекты в направлении воздушных, морских, наземных дронов, роботизированных систем,

– подчеркнул министр обороны Денис Шмыгаль.

Польша открыто заинтересована в украинских ноу-хау: министр Косиняк-Камыш отметил, что за три года войны Украина сделала колоссальный шаг в возможностях дронов и противодронных систем, поэтому Варшава стремится использовать этот опыт, привлекая свои государственные и частные компании. Он назвал сотрудничество в этой сфере вызовом и одновременно возможностью для всей Европы, что усилит и ЕС, и НАТО.

Как в Украине видят "Стену дронов" и почему без Украины "не взлетит"?

В Украине эффект "Стены дронов" еще не заметен – и говорится не о сбивании "Шахедов". В одной из государственных организаций 24 Каналу в ответ на запрос ответили, что "не обсуждали" свое участие. А производители настроены более позитивно, хотя тоже еще не участвуют в "стене". Впрочем, пообщаться удалось только с одним из них – остальные не изъявили желания.

TechEx, как производитель боевых БПЛА, видит в этом проекте значительный практический и стратегический потенциал – в компании утверждают, что готовы сыграть в "стене дронов" активную роль.



Дрон производства компании TechEx / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Во-первых, опыт последних лет показал: превентивная поддержка отечественных производителей и инвестирование в локальные цепи поставок дает двойной эффект – военный и экономический. Если сравнивать оперативные расходы на отдельные операции – когда, по сообщениям, одна незначительная атака стоила сотни тысяч долларов – становится очевидным, что системный подход и ранняя кооперация с разработчиками позволяют получить значительно более эффективные и одновременно более дешевые решения. Инвестируя сейчас в производство и развитие, партнеры могли бы уже иметь более масштабные, более дешевые и более адаптированные платформы, вместо того чтобы ориентироваться на дорогие кратковременные мероприятия.

К теме "Создавали все с нуля": как в Украине производят дроны на оптоволокне и стоит ли их экспортировать

"Во-вторых, украинские производители – в первую очередь те, которые прошли реальную боевую проверку, – имеют уникальный практический опыт и уже налажены технологические потоки: от R&D до серийного производства компонентов (рам, катушек для оптоволокна, батарей, электронных блоков)", – добавляют в TechEx. Это, по их словам, позволяет быстро масштабировать производство, адаптировать платформы под конкретные сценарии и локализовать поставки в европейских странах. Такая модель усиливает устойчивость цепей поставок и снижает зависимость от внешних рынков.

В-третьих, мы готовы не только поставлять технику, но и передавать операционный опыт: обучение операторов, создание сертифицированных центров подготовки, совместные испытания, стандартизация интероперабельности с существующими системами ПВО и сетями командования. Практическое сотрудничество – от совместных R&D программ до локальной сборки и лицензирования технологий – позволит сделать "стену дронов" действительно эффективной и экономически обоснованной.

Как в TechEx видят сотрудничество на практике:

• раннее вовлечение производителей в определение тактических требований;

• совместные программы локализованной сборки и сертификации в ЕС;

• передача боевого опыта и учебные программы для операторов;

• модели софинансирования и инвестиции в производственные мощности и R&D;

• открытый подход к стандартизации и тестированию для обеспечения интероперабельности.

Проект "Стена дронов" должен стать не только политической инициативой, но и практической экосистемой – где украинские производители могут и должны играть ключевую роль, замечает производитель. Ранние инвестиции, совместная разработка и локализованное производство создадут долгосрочную, устойчивую и экономически эффективную систему защиты воздушного пространства Европы.

24 Канал также спросил мнение экспертов. Экс-офицер Воздушных сил, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский отмечает: больше волнения вызывают не объемы европейской бюрократии, а глубина осознания самой угрозы:

Анатолий Храпчинский Экс-офицер Воздушных сил, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Бюрократия – это лишь форма, а вот мышление категориями вчерашней войны – это настоящая ловушка. Когда на тебя летят сотни дешевых дронов, никакие "классические" процедуры уже не работают. Здесь нужны не адаптированные старые рецепты, а совсем новые системы мышления, где эксперимент и скорость весят больше, чем правильность запятой в Брюсселе.

Европа традиционно любит долгие коллективные проекты, замечает Храпчинский. Стоит вспомнить историю с европейским истребителем – часть получила Eurofighter Typhoon, французы гордо пошли в свой Dassault Rafale. В результате имеем два разных самолета, два бюджета и две правды о "совместной" обороне.

"Почему со "Стеной дронов" должно быть иначе? Именно поэтому я убежден, концепцию должна создавать и тестировать Украина, страна, которая ежедневно видит не теоретические, а вполне материальные рои беспилотников над собственными городами", – говорит Храпчинский.

Анатолий Храпчинский Экс-офицер Воздушных сил, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Роль Европы здесь другая, не чертить схемы на бесконечных рабочих группах, а подключать свои сильные компетенции. Например, разработать и начать выпускать дешевые зенитные ракеты нового поколения, передать технологии пассивной и активной радиолокации, помочь с сетью сенсоров и связи. Но основная логика и архитектура проекта должна рождаться здесь, под украинским небом. И еще одна вещь, которую Европе стоит понять без дипломатических реверансов, условная линия этой "стены" не должна заканчиваться на границе ЕС. В минимальном варианте она должна проходить хотя бы вдоль Днепра, потому что именно там сегодня проходит настоящий фронт защиты европейского континента.

Привлечение же украинских частных производителей не просто актуально – это шанс запустить настоящее инженерное возрождение и вернуть производство из плоскости громких планов в плоскость реальных результатов. Когда на страну ежедневно летит сотня "Шахедов", стратегия перестает быть набором слайдов, она становится системой действий, которую надо внедрять в военном ритме и сразу проверять на поле боя.

Во-вторых, наши частные производители не просто готовы, они будут рады получить понятное техническое задание и четко сформированную потребность, которую можно реализовать здесь и сейчас. И это не громкие слова, у многих украинских команд уже сегодня больше практической экспертизы, чем у некоторых мировых брендов, которые привыкли продавать красивые презентации и ждать тендеров. Мы ежедневно проверяем свои решения под реальным огнем, ни один выставочный стенд такой проверки не даст.

Стоит только не впадать в соблазн "точечных" решений, отмечает Храпчинский, ведь нам не нужен еще один модный гаджет, который будет сбивать один тип дронов.

Анатолий Храпчинский Экс-офицер Воздушных сил, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Мы должны создавать стратегический продукт, способный не просто перехватывать отдельные ударные или барражирующие БПЛА, а менять саму логику их использования, делать массовые атаки экономически и тактически бессмысленными. Только так мы сможем не просто обороняться, а менять правила игры.

Олег Катков, главный редактор Defense Express, отмечает, что пока подход к "стене дронов" выглядит очень абстрактным. Без оценки технических характеристик и сметы любые разговоры о "Стене дронов" как проект не имеют под собой ничего, кроме обсуждения идеи о том, что надо бороться против российских дронов в странах европейского сегмента НАТО.

Олег Катков главный редактор Defense Express По состоянию на конец сентября 2025 года, несмотря на то, что объективная угроза со стороны массового использования РФ-дронов известна очень давно, уже годы, сейчас ЕС только формируют планы, как они с этим будут бороться. Это выглядит как значительное отставание от реальности.

Без Украины этот проект "не взлетит", добавляет Катков. И если ЕС не привлечет Украину, "Стена дронов" не будет работать. По его словам, европейцы не смогут построить эффективную систему без привлечения украинского опыта и реальных испытаний: нужно получать информацию о том, что делает враг, какие меры эффективны, и тестировать решения в украинских условиях. Иначе разработанные на полигоне системы могут не работать в боевых действиях.

Катков так описывает возможный подход Европы:

Олег Катков главный редактор Defense Express Замораживаем состояние на сейчас и под него пишем тактико-техническое задание. Нам нужно то, то и то. Пишем под него бюджет, распределяем между компаниями, которые выигрывают конкурс, тендер – и уже под это разрабатывать решения против конкретных угроз, в частности против винтовых "Шахедов" и ограниченного количества реактивных дронов, которые пока используются эпизодически.

Но угроза динамическая, и через несколько лет результаты разработки уже не будут актуальными. Возможно, появится больше реактивных дронов или дроны с искусственным интеллектом, которые не будут зависимыми от РЭБ.

Поэтому единственный шанс получить актуальную систему – разрабатывать ее вместе с Украиной, постоянно адаптируя под новые тактики и технологии врага.

Катков привел примеры тактических адаптаций: массовые дешевые решения со стороны врага вызвали появление мобильных огневых групп, враг повысил высоту полета "Шахедов", появились реактивные "Шахеды", которые превышают скорость зенитных дронов. Эксперт отмечает, что если любая страна просто скажет "мы сами все сделаем" без привлечения Украины, то у нее вряд ли что-то получится, потому что на момент формирования технического задания позиция угрозы уже может быть устаревшей.

Подытоживая, для создания эффективной системы противодействия российским дронам в условиях европейской бюрократии нужно четкое задание, тесное сотрудничество с Украиной и тестирование в реальных боевых условиях – иначе ресурсы будут потрачены впустую, а технология устареет на годы.