Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского в субботу, 27 сентября. Это будет контролируемый экспорт оружия, ВСУ остаются в приоритете.
Смотрите также Очень чувствительный вопрос, – Зеленский о том, просила ли Украина ракеты Tomahawk у США
Кто интересуется украинским оружием?
Украинский президент рассказал, что в украинском оружии заинтересована Европа, США и даже Ближний Восток. Были и предложения от нескольких африканских стран.
На площадке Генассамблеи ООН есть договоренность с африканским континентом, у меня уже есть предложения нескольких африканских стран. Мы уже и выбрали страну, и еще посмотрим – там большой есть запрос, – рассказал Зеленский.
В ближайшее время Кабмин обнародует конкретику относительно государств и условий, с которыми Украина будет работать в сфере оборонного экспорта.
Президент также отметил, что средства от этого экспорта будут тратить на то, чего не хватает, в частности, дефицитные дроны-перехватчики, дальнобойные дроны и тому подобное.
Пресс-конференция Зеленского: смотрите видео
Обратите внимание! Эксперты отмечают, что украинский оборонно-промышленный комплекс имеет значительный резерв для роста. Объемы производства оружия могут быть как минимум на треть больше. Впрочем, как отметила исполнительный директор объединения "Технологические силы Украины" Екатерина Михалко в эфире 24 Канала объяснила, что развитию отрасли мешает недозагрузка предприятий, закрытость международных рынков и отсутствие долгосрочных контрактов.
Экспорт украинского оружия: что известно
Украина возобновляет экспорт оружия, чтобы финансировать свое производство. Но обеспечение фронта будет первоочередным вопросом. Отправлять на продажу будут только излишки.
Ранее конкретизировали, что украинскими разработками оружия интересуются Великобритания, США, Франция, Германия.
В частности, есть интерес в украинском опыте производства дронов. Существует даже программа SAFE (Security Action for Europe), которая предусматривает строительство соответствующих заводов.
Особенно актуальным вопрос дронов является для Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, а еще Польши, где уже были осуществлены российские обстрелы БпЛА.