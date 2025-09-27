Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского в субботу, 27 сентября. Это будет контролируемый экспорт оружия, ВСУ остаются в приоритете.

Кто интересуется украинским оружием?

Украинский президент рассказал, что в украинском оружии заинтересована Европа, США и даже Ближний Восток. Были и предложения от нескольких африканских стран.

На площадке Генассамблеи ООН есть договоренность с африканским континентом, у меня уже есть предложения нескольких африканских стран. Мы уже и выбрали страну, и еще посмотрим – там большой есть запрос, – рассказал Зеленский.

В ближайшее время Кабмин обнародует конкретику относительно государств и условий, с которыми Украина будет работать в сфере оборонного экспорта.

Президент также отметил, что средства от этого экспорта будут тратить на то, чего не хватает, в частности, дефицитные дроны-перехватчики, дальнобойные дроны и тому подобное.

Пресс-конференция Зеленского: смотрите видео

Обратите внимание! Эксперты отмечают, что украинский оборонно-промышленный комплекс имеет значительный резерв для роста. Объемы производства оружия могут быть как минимум на треть больше. Впрочем, как отметила исполнительный директор объединения "Технологические силы Украины" Екатерина Михалко в эфире 24 Канала объяснила, что развитию отрасли мешает недозагрузка предприятий, закрытость международных рынков и отсутствие долгосрочных контрактов.

Экспорт украинского оружия: что известно