Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский во время брифинга в субботу, 27 сентября, сообщает 24 Канал. В то же время он не захотел подробно комментировать то, есть ли там запрос на Tomahawk.
Что говорит Зеленский по поводу ракет Tomahawk?
Украинский президент заверил, что Киев передал американской стороне все подробности относительно пожеланий получить то или иное вооружение, что предусмотрено в большом соглашении между сторонами. Но деталей относительно Tomahawk он не указал.
И все это в принципе предусмотрено в нашей большой сделке на 90 млрд долларов, но мы готовы и к отдельным договорам по отдельным видам оружия, включая дальнобойное. Больше я деталей не могу сказать, очень чувствительный вопрос,
– заявил Владимир Зеленский.
Также, по его словам, США будут помогать Украине, чтобы Россия не смогла достичь своих целей. Он убежден, что в Вашингтоне понимают, что Россия не побеждает в войне, и эта позиция отличается от той, что была раньше.
Справочно. Tomahawk это крылатые ракеты большой дальности американского производства. Они могут бить до 1500 миль и имеют боеголовку весом 450 килограммов, что делает ее значительно мощнее любых аналогичных систем.
Что этому предшествовало?
- Западные СМИ сообщали, что Владимир Зеленский обратился с просьбой предоставить ракеты Tomahawk во время частного разговора с Дональдом Трампом в Нью-Йорке, поскольку это может заставить Путина сесть за стол переговоров.
- Эксперт Павел Лакийчук в эфире 24 Канала выражал сомнения относительно поставок таких крылатых ракет Украине в ближайшее время. По его мнению, вышеупомянутые заявления "это политические игры, а не военная помощь".
- Эксперт по авиации Константин Криволап в эфире 24 Канала объяснил, что главной преградой остается техническая подготовка инфраструктуры, и что непонятно, как их можно будет применить. Для этого нужны специальные пусковые средства.