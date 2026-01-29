Украину в январе накрыла сильная зимняя непогода – в большинстве областей были морозы до -20 и -25 градусов, снегопады, метели, а дороги периодически превращались в сплошной лед. И хоть сейчас у нас наблюдается временное потепление и оттепель, и уже через несколько дней ситуация серьезно изменится – снова ударят лютые морозы.

О том, какую погоду ждать украинцам в феврале – когда придут морозы и снегопады, надолго ли и будет ли повышение температуры – в интервью 24 Каналу рассказала представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Как изменится погода в ближайшие дни: где потеплеет до +10, а где придет похолодание?

В конце января в Украине наконец немного потеплело, но уже есть прогнозы, что в ближайшие дни в некоторых областях снова ударят сильные морозы. Так какую погоду нам ждать?

В ближайшие 3 – 5 дней у нас действительно будет разнообразная погода. Сейчас продолжается кратковременное потепление и в течение 29 января на всей территории Украины будет царить теплый и влажный воздух, который будет перемещаться к нам с Черного моря.

Погода в основном будет пасмурная и с туманами, а из-за поступления атмосферных фронтов возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. В западных и северных областях может быть гололед. А на дорогах, кроме Закарпатья, Юга и Юго-востока, все еще будет скользко и будет сохраняться гололед. Поэтому стоит быть внимательными.

Температура в течение суток будет около 0 градусов, то есть от -2 градусов до +3 градусов. На юге страны вообще ожидается ночью от +1 до +6 градусов, а днем от +5 до +10 градусов.

Вот в таких пределах у нас будут колебаться температуры. В дальнейшем, уже с 30-го января, в северной части будет небольшой снег, начнется снижение температуры в течение суток и будет от 6 до 11 градусов мороза.

То есть до 30 января у нас еще будет продолжаться потепление, а уже с 30-го в северной части начнется снижение температур, там возможен незначительный снег. И это снижение температуры обусловливает антициклон – это поле высокого атмосферного давления, без осадков, скажем так, но одновременно с холодной воздушной массой. Поэтому у нас будут такие морозные значения температуры.



Снижение температуры в Украине начнется с 30 января / Фото 24 Канала, Владислав Кравцов

Какова вообще причина таких сильных и затяжных морозов в Украине?

Это уже климатические факторы. Аналитическая информация о том, как все меняется из года в год, какие глобальные процессы на планете влияют на ситуацию и как происходит течение локальных синоптических процессов – это больше к ученым.

Мы привыкли к тому, что в основном в Украине есть более высокие значения температуры, даже выше климатической нормы. Но это не значит, что такие показатели у нас будут всегда. Очень часто это просто как расшатывание климатической системы, дисбаланс, из-за чего могут быть различные проявления таких холодных заливов. Поэтому возможны нестабильность погоды и более резкие ее проявления.

Также стоит отметить, что один из факторов, который влияет на такой морозный ход в северном шаре этого января и похоже что будет влиять и в начале февраля, – это определенное ослабление циркумполярного северного вихря над северным полюсом. И когда он интенсивный, то весь холод, скажем так, удерживается над Северным полюсом. А когда он немножко слабее, как в этом году, то этот холод может растекаться из северных широт и достигать наших умеренных широт.

Справка. Циркумполярный северный вихрь – это масштабная зона низкого давления, которая вращается против часовой стрелки вокруг Северного полюса в верхней тропосфере и стратосфере. Он удерживает холодный арктический воздух на Севере, а ослабление вихря приводит к проникновению арктических масс в умеренные широты.

Когда и в каких областях ударит мороз до -26 градусов?

Как изменится погода в начале февраля? Есть ли прогноз, когда температура начнет снижаться и какие сильные морозы нам ждать?

Похолодание у нас начинается с 30 января в северной части, а с 31-го снижение температуры уже ожидается в западных областях, кроме Закарпатья, в северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях. Ночью там будет от 12 до 17 градусов мороза, на севере страны местами будут снижения до 20 градусов мороза. Днем ожидается от 8 до 13 градусов мороза.

В Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях в течение суток температура воздуха составит от 5 до 10 градусов мороза.

На остальной территории в течение суток будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Наиболее ощутимые морозы в перспективе на 5 суток, о которых мы можем говорить, пока приходятся именно на 1 – 2 февраля. Будет холодная погода с дальнейшим снижением температуры – ночью от 14 до 20 градусов мороза, а местами может быть от 21 до 26 градусов мороза. Днем ожидается от 10 до 16 градусов мороза. В южной и восточной частях 1 февраля ночью может быть от 8 до 14 градусов мороза, а днем – от 2 до 8 градусов мороза.

Обратите внимание! В ГСЧС Украины со ссылкой на Укргидрометцентр предупредили, что в Украину надвигаются сильные морозы. 1 – 3 февраля в части областей ночью температура упадет до -27 градусов, местами даже до -30 градусов. Днем будет -15 – -22 градуса.

Из-за этого в Украине объявили ІІІ уровень опасности, красный.



Морозы в Украине на 2 февраля 2026 года / Карта Укргидрометцентра

Будет ли сопровождаться такая погода снегопадами?

В целом будет царить погода без осадков. И это очень типичная погода в зимнем антициклоне, когда спокойная и ясная погода сочетается с холодной арктической воздушной массой. У нас этот антициклон будет из Скандинавии. Конечно, когда нет облаков, то ночью интенсивнее выхолаживается приземный слой воздуха, потому что облака как одеяло выступают, и если их нет, происходит быстрое охлаждение, поэтому могут быть такие низкие значения температуры. То есть днем может быть даже солнечно, но все равно морозно.

Какой будет погода в феврале и возможны ли еще сильные морозы?

Будет ли, по предварительным прогнозам, февраль холоднее января? И какую в целом погоду ждать в последний месяц зимы?

Если говорить о феврале, то специалисты Украинского гидрометеорологического центра оценивают среднюю месячную температуру по всей стране. В этом году она ожидается в пределах от -4 градусов до +2 градусов, что в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях в пределах нормы.

На остальной территории страны может быть даже на 1,5 градуса выше нормы. Но важно учитывать, что это средняя температура в течение месяца. Потому что, как видим сейчас, начало февраля у нас будет с морозами.

В частности, в первые 4 дня февраля локально может быть в западных и северных областях от 21 до 26 градусов мороза.

Будет ли потепление в Украине и когда?

Можно ли сейчас сказать, когда придет долговременное тепло? И ждать ли потепления в Украине после этих морозов в начале февраля?

Прогноз, который мы закладываем в свои планы, это ближайшие 5 суток, а у нас пока как раз таки ожидается тенденция к снижению температур в первые дни месяца.

В дальнейшем там, по расчетам, которые есть на сегодня и которые еще будут уточняться, эти морозы продлятся до 4 февраля включительно. С 5-го уже может быть определенная перестройка синоптических процессов, соответственно по ослаблению морозов.



Оттепели в Украине в ближайшие дни не предвидят / Unsplash, Joel Vogt

Закончится ли гололед и где может падать снег или даже дождь?

Сейчас по Украине достаточно распространен гололед на дорогах, но известно ли, когда такое явление ослабнет?

Пока что есть морозы, поэтому гололед будет удерживаться на территории Украины, кроме юго-восточных областей.

В части областей также до сих пор удерживается устойчивый снежный покров. Предполагается оттепель и его таяние в ближайшее время, или наоборот возможны новые осадки – в частности снег или даже дождь?

Перед морозами будет прохождение циклона через юго-восточные регионы, поэтому там снова могут быть осадки в виде умеренного мокрого снега, дождя, в центральных областях местами гололед может быть.

Гололед – это когда уже на веточках и на проводах может образовываться лед. Также днем могут быть значительные осадки по некоторым центральным областям.

Традиционно всегда у циклонов есть холодный и теплый сектор. Теплый будет больше по югу, а холодный больше, скажем так, по центральным областям, по некоторым северным, поэтому там будет небольшой снег. Поэтому это также стоит учитывать, что могут быть эти неприятные зимние явления, которые вызывают дискомфорт и представляют опасность.

Также во время временного повышения температуры будет сохраняться туман.



Опасные явления, особенно на дорогах, еще могут удерживаться / Unsplash, Asmund Arup Seip

Сильные морозы зимой и жара летом: какая тенденция погоды в Украине?

У нас сейчас довольно холодная зима, одновременно лето было очень жарким, особенно на юге. Какова причина таких перепадов в эти сезоны?

Это аналитические данные, и мы не можем прокомментировать это. Тенденция, которая сохраняется последнее десятилетие, показывает, что у нас все чаще температура воздуха выше в большинство месяцев – и зимних, и летних. Но бывают и такие исключения, как сейчас. И это уже будут ученые анализировать, какие причины этого, возможно, какие-то дополнительные факторы будут обнаружены.

Относительно исключений – то мы всегда предупреждаем, что не нужно расслабляться, потому что у нас страна расположена так, что локальные синоптические процессы могут несколько отличаться от глобальных. Особенно это касается зимы, когда возможны переносы температур с юга и юго-запада, и соответственно есть более теплая погода.