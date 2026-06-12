Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Украинские военные сообщили о вероятной подготовке Россией к запуску ракеты "Орешник" по территории Украины в течение суток.

По их данным, запуск может быть осуществлен с полигона "Капустин Яр".

В воздушных силах призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко также призвал внимательно относиться к опасности, подчеркивая активность противника на полигоне "Капустин Яр".

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Напомним, что Россия трижды запускала по украинским городам баллистическую ракету средней дальности типа "Орешник". Последний раз такая ракета атаковала Украину в ночь на 24 мая. Тогда оккупанты попали в гаражный кооператив в Белой Церкви.

В то же время в российском публичном пространстве начали появляться недовольства, мол, о ожидали большего эффекта от этого оружия. Тогда Путин решил оправдаться и во время общения с журналистами на полях Петербургского экономического форума заявил, что полноценного боевого применения "Орешника" против Украины якобы еще не было.

Также он уточнил, что удар по объекту в Белой Церкви был нанесен якобы намеренно – для проверки работы системы и оценки результатов поражения для дальнейшего использования оружия. Вместе с тем, он добавил что российские войска атаковали туда, где было бы удобно посмотреть результаты.