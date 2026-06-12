В Сумской области уже несколько часов продолжается воздушная тревога из-за угрозы российских беспилотников.

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Что известно об атаке на Сумы?

Ночью 12 июня Сумы подверглись атаке дронов. В городе слышали несколько взрывов.

По сообщению ГСЧС, один из вражеских беспилотников попал в общежитие на уровне 6 этажа. В результате атаки в здании выбиты окна. Информации о пострадавших не поступало.

Оккупанты нанесли удар по общежитию в Сумах / Фото ГСЧС

Удар по общежитию в Сумах: смотрите видео

Отметим,, что вечером 11 июня "Молния" попала в стену жилого многоэтажного дома. Пострадал один из жильцов дома.

Утром 12 июня россияне снова массированно атаковали Сумы. В городе прогремела серия взрывов. В результате одного из ударов повреждена кровля в многоэтажном жилом доме, в трех квартирах возник пожар, его локализовали. Об этом "Суспильному" сообщил пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Сумской области Олег Стрилка.

По предварительным данным, известно об одном пострадавшем.

Помимо Сум, под обстрелом оккупантов находилась Шостка. Там россияне нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре. Погибла 44-летняя работница одного из объектов Укрзализныци.

Еще одну 33-летнюю сотрудницу госпитализировали. Врачи диагностировали перелом костей таза и внутренние кровотечения, ее прооперировали.