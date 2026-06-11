За движением вражеских дронов и ракет следит 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил ВСУ. Если в вашем населенном пункте прозвучала тревога, немедленно направляйтесь в укрытие.

К теме Россияне атаковали Бориспольский район: есть попадания, на месте вспыхнул пожар

Что известно о воздушной тревоге?

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Где сейчас воздушная тревога: смотрите на карте

Google Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google Добавить

00:16, 12 июня

БПЛА на юге Харьковской области, курс на Лозовую.

00:14, 12 июня

БПЛА в сторону Запорожья с юга.

00:09, 12 июня

БПЛА на севере Сумской и Черниговской областей, курс южный.

00:08, 12 июня

БПЛА на юге Харьковской области, курс юго-западный.

00:02, 12 июня

БПЛА курсом на Кривой Рог с юга.

23:42, 11 июня

Отбой тревоги из-за угрозы со стороны "Орешника". Атака "Шахедами" – продолжается.

23:32, 11 июня

Внимание! Угроза применения баллистических ракет средней дальности (БРСД) на всей территории Украины. Вероятен запуск ракеты "Кедр"/"Орешник" (п/п РС-26). Находитесь в безопасных местах и не игнорируйте сигналы тревоги,
– пишет телеграм-канал monitor.

23:31, 11 июня

Угроза применения баллистического оружия.

23:30, 11 июня

Киев –: объявлена воздушная тревога.

22:50, 11 июня

БПЛА, направляющийся в город Запорожье с юга.

22:40, 11 июня

Беспилотник врезался в стену многоэтажного дома в Сумах, об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Кобзар.

Один человек получил травмы от осколков стекла, сообщают корреспонденты Суспильного.

22:17, 11 июня

В Сумах также были слышны взрывы, сообщают корреспонденты Суспильного.

22:02, 11 июня

В Херсоне были слышны взрывы, сообщают корреспонденты Суспильного.

22:01, 11 июня

БПЛА в Полтавской области,, курс на запад.