За движением вражеских дронов и ракет следит 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил ВСУ. Если в вашем населенном пункте прозвучала тревога, немедленно направляйтесь в укрытие.
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Что известно о воздушной тревоге?
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.
Где сейчас воздушная тревога: смотрите на картеЧитайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
БПЛА на юге Харьковской области, курс на Лозовую. БПЛА в сторону Запорожья с юга. БПЛА на севере Сумской и Черниговской областей, курс южный. БПЛА на юге Харьковской области, курс юго-западный. БПЛА курсом на Кривой Рог с юга. Отбой тревоги из-за угрозы со стороны "Орешника". Атака "Шахедами" – продолжается. Внимание! Угроза применения баллистических ракет средней дальности (БРСД) на всей территории Украины. Вероятен запуск ракеты "Кедр"/"Орешник" (п/п РС-26). Находитесь в безопасных местах и не игнорируйте сигналы тревоги, Угроза применения баллистического оружия. Киев –: объявлена воздушная тревога. БПЛА, направляющийся в город Запорожье с юга. Беспилотник врезался в стену многоэтажного дома в Сумах, об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Кобзар. Один человек получил травмы от осколков стекла, сообщают корреспонденты Суспильного. В Сумах также были слышны взрывы, сообщают корреспонденты Суспильного. В Херсоне были слышны взрывы, сообщают корреспонденты Суспильного. БПЛА в Полтавской области,, курс на запад.
– пишет телеграм-канал monitor.
БПЛА на юге Харьковской области, курс на Лозовую.
БПЛА в сторону Запорожья с юга.
БПЛА на севере Сумской и Черниговской областей, курс южный.
БПЛА на юге Харьковской области, курс юго-западный.
БПЛА курсом на Кривой Рог с юга.
Отбой тревоги из-за угрозы со стороны "Орешника". Атака "Шахедами" – продолжается.
Внимание! Угроза применения баллистических ракет средней дальности (БРСД) на всей территории Украины. Вероятен запуск ракеты "Кедр"/"Орешник" (п/п РС-26). Находитесь в безопасных местах и не игнорируйте сигналы тревоги,
Угроза применения баллистического оружия.
Киев –: объявлена воздушная тревога.
БПЛА, направляющийся в город Запорожье с юга.
Беспилотник врезался в стену многоэтажного дома в Сумах, об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Кобзар.
Один человек получил травмы от осколков стекла, сообщают корреспонденты Суспильного.
В Сумах также были слышны взрывы, сообщают корреспонденты Суспильного.
В Херсоне были слышны взрывы, сообщают корреспонденты Суспильного.
БПЛА в Полтавской области,, курс на запад.