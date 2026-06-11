Об этом в комментарии 24 Каналу сообщила спикер Главного управления ГСЧС Киевской области Виктория Рубан.
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Каковы последствия удара по Киевской области?
Вечером 11 июня в сети появилось видео,, на котором виден высокий столб густого дыма,, поднимающийся в небо после российской атаки.
В ГСЧС подтвердили, что речь идет именно о удар БПЛА.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
Сейчас на месте уже работают спасатели. Всю дальнейшую информацию, в частности о последствиях и пострадавших, в ГСЧС обещают обнародовать позже.
Напомним, воздушная тревога из-за угрозы вражеских дронов в Бориспольском районе длилась с 18:24 до 18:52. В это время Воздушные силы ВСУ сообщали о движении БПЛА в Киевской области.
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Враг продолжает атаки: последние новости
- Ночью 11 июня российские войска атаковали Конотоп в Сумской области,, поразив железнодорожное депо и объекты инфраструктуры. К сожалению,, в результате атаки погибла работница железной дороги. Еще четверо железнодорожников получили значительные ожоги рук, ног, головы и других частей тела.
- Днем ранее, 10 июня, российская армия атаковала территорию вокзала в Сумах. Осколки вражеского «Шахеда» упали на пассажирский поезд №143 «Сумы – Рахов». В результате, произошло возгорание крыши последнего вагона.
- В тот же день враг нанес массированный удар по Харькову. Дроны атаковали Немишлянский, Киевский, Шевченковский и Индустриальный районы города. По предварительным данным,, в результате российского обстрела пострадали 8 человек.