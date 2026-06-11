Про це в коментарі 24 Каналу повідомила спікерка Головного управління ДСНС Київської області Вікторія Рубан.
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Які наслідки удару на Київщині?
Ввечері 11 червня в мережі з'явилося відео, на якому видно високий стовп густого диму, що здіймається в небо після російської атаки.
У ДСНС підтвердили, що йдеться саме про удар БпЛА.Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Зараз на місці вже працюють рятувальники. Усю подальшу інформацію, зокрема щодо наслідків та постраждалих, у ДСНС обіцяють оприлюднити згодом.
Нагадаємо, повітряна тривога через загрозу ворожих дронів у Бориспільському районі тривала з 18:24 до 18:52. У цей час Повітряні сили ЗСУ писали про рух БпЛА на Київщині.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Ворог продовжує атаки: останні новини
- Вночі 11 червня російські війська атакували Конотоп у Сумській області, влучивши у залізничне депо та об’єкти інфраструктури. На жаль, внаслідок атаки загинула працівниця залізниці. Ще четверо залізничників отримали значні опіки рук, ніг, голови та інших частин тіло.
- Днем раніше, 10 червня, російська армія атакувала територію вокзалу у Сумах. Уламки ворожого "Шахеда" впали на пасажирський поїзд №143 "Суми – Рахів". Як наслідок, сталося загоряння даху останнього вагона.
- Того ж дня ворог завдав масованого удару по Харкову. Дрони атакували Немишлянський, Київський, Шевченківський та Індустріальний райони міста. За попередніми даними, через російський обстріл постраждали 8 осіб.