Про це повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов та глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Які деталі масованої атаки на Харків?

Синєгубов уточнив, що масована атака на місто розпочалась з 9:00. Російські дрони атакували Немишлянський, Київський, Шевченківський, Індустріальний райони міста.

Зокрема у Київському дрон вгатив у цивільну автівку.

Тоді як в Індустріальному районі безпілотник влучив у житлову багатоповерхівку. Внаслідок удару загоряння сталось на 1 та 2 поверхах. Надзвичайники працюють над ліквідацією пожежі.

За попередніми даними, через російський обстріл постраждали 8 осіб. Зокрема 23-річна жінка зазнала вибухових поранень, а у 77-річної жінки діагностували отруєння чадним газом. Водночас у жінок віком 27, 33, 38, 57 і 75 років та 50-річного чоловіка медики констатували гостру реакцію на стрес.

Зауважимо, що наразі загроза удару для Харкова залишається актуальною, тож закликаємо перебувати у безпечних місцях до сигналу відбою повітряної тривоги.

Важливо! Стежити за розвитком подій під час атак ворога та читати оперативну інформацію про тривоги, вибухи та інші важливі повідомлення можна у телеграм-каналі 24 Каналу.

Як регіони нещодавно опинились під атакою ворога?

Вночі 10 червня вибухи гриміли одразу в кількох областях України. В Одесі російські безпілотники пошкодили два багатоповерхові житлові будинки, троє людей зазнали поранень.

Тоді як у Запоріжжі пошкоджено чотири приватні будинки: вибуховою хвилею вибито вікна та пошкоджено дахи.

Близько 20 ударів вночі ворог завдав по Харкову. На місцях прильотів та падінь уламків виникли пожежі – є постраждалі.