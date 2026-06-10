Об этом сообщает городской голова Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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Какие детали массированной атаки на Харьков?

Синегубов уточнил, что массированная атака на город началась с 9:00. Российские дроны атаковали Немышлянский, Киевский, Шевченковский, Индустриальный районы города.

В частности в Киевском дрон попал в гражданскую машину.

Тогда как в Индустриальном районе беспилотник попал в жилую многоэтажку. В результате удара возгорание произошло на 1 и 2 этажах. Чрезвычайники работают над ликвидацией пожара.

По предварительным данным, из-за российского обстрела пострадали 8 человек. В частности 23-летняя женщина получила взрывные ранения, а у 77-летней женщины диагностировали отравление угарным газом. В то же время у женщин в возрасте 27, 33, 38, 57 и 75 лет и 50-летнего мужчины медики констатировали острую реакцию на стресс.

Заметим, что сейчас угроза удара для Харькова остается актуальной, поэтому призываем находиться в безопасных местах до сигнала отбоя воздушной тревоги.

Важно! Следить за развитием событий во время атак врага и читать оперативную информацию о тревогах, взрывы и другие важные сообщения можно в телеграмм-канале 24 Канала.

Как регионы недавно оказались под атакой врага?

Ночью 10 июня взрывы гремели сразу в нескольких областях Украины. В Одессе российские беспилотники повредили два многоэтажных жилых дома, три человека получили ранения.

Тогда как в Запорожье повреждены четыре частных дома: взрывной волной выбиты окна и повреждены крыши.

Около 20 ударов ночью враг нанес по Харькову. На местах прилетов и падений обломков возникли пожары – есть пострадавшие.